Белстат сообщил о росте средней зарплаты

Источник: Ежедневник.by

Средняя зарплата белорусов в июне выросла до 819,3 рубля, сообщил Белстат. Эта сумма на 24,1 рубля больше, чем в мае. Средние заработки в Беларуси растут уже четвертый месяц подряд, отмечает TUT.BY.

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В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за июнь средняя зарплата белорусов составила 432 доллара.

Если сравнивать по регионам, то больше всего по-прежнему получают минчане — 1 143,1 рубля, а меньше всего — жители Витебской области (694,6 рубля). В Брестской области средние заработки составили в прошлом месяце 706 рублей, в Гомельской — 730,5 рубля, в Гродненской — 708,7 рубля, в Минской — 823,2 рубля, а в Могилевской — 701 рубль.

Рабочие и служащие в июне в среднем получали 819,3 рубля.