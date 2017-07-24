Белстат сообщил о росте средней зарплаты
По официальной статистике, средняя зарплата в Беларуси в июне составила 819,3 рубля.
По официальной статистике, средняя зарплата в Беларуси в июне составила 819,3 рубля.
Средняя зарплата белорусов в июне выросла до 819,3 рубля, сообщил Белстат. Эта сумма на 24,1 рубля больше, чем в мае. Средние заработки в Беларуси растут уже четвертый месяц подряд, отмечает TUT.BY.
В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за июнь средняя зарплата белорусов составила 432 доллара.
Если сравнивать по регионам, то больше всего
Рабочие и служащие в июне в среднем получали 819,3 рубля.
Средние заработки белорусов растут с февраля этого года.