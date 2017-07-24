Реальные доходы жителей Волгограда уменьшились на 10%
В среднем в месяц доходы горожан достигают 28 620 рублей.
В среднем в месяц доходы горожан достигают 28 620 рублей.
Реальные доходы волгоградцев упали на 10,2% в июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, в месяц горожане зарабатывают в среднем 28 620 рублей. Так с начала 2017 года стоимость минимального продуктового набора на одного человека увеличилась в Волгограде на 15,6% и составила 3 853 рубля.
Кроме того, за год численность жителей Волгоградской области уменьшилась на 7 000 человек. В настоящее время в регионе проживает 2,5 миллиона человек. С начала 2017 года родилось 9 899 детей. Умерло за первое полугодие 14 566 волгоградцев.