Реальные доходы жителей Волгограда уменьшились на 10%

Источник: Reuters

Реальные доходы волгоградцев упали на 10,2% в июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, в месяц горожане зарабатывают в среднем 28 620 рублей. Так с начала 2017 года стоимость минимального продуктового набора на одного человека увеличилась в Волгограде на 15,6% и составила 3 853 рубля.