В Волгоградской области собрано 1,5 миллиона тонн зерна

Сейчас зерновые уже убраны с площади более 500 тысяч гектаров. Это почти 25% от общей площади уборки. Средняя урожайность — 29 центнеров с гектара. К уборке ранних зерновых и технических культур приступили все районы области, продолжается заготовка кормов, началась уборка овощей. Глава региона особо отметил: сейчас важно сохранить урожай на полях и уделить особое внимание противопожарной безопасности.
Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Необходимо проводить регулярно и еще раз активизировать работу по профилактике и предупреждению ландшафтных пожаров, которых, к сожалению, у нас сейчас достаточно много. При нарушении природоохранного законодательства применять к нарушителям все меры воздействия в рамках российского законодательства».