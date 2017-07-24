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18:06 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградской области собрано 1,5 миллиона тонн зерна

Есть первые полтора миллиона тонн волгоградского зерна. Поддержать сельхозтоваропроизводителей, а также усилить противопожарные меры на территории области — такие задачи 24 июля на оперативном совещании поставил губернатор Андрей Бочаров.

Сейчас зерновые уже убраны с площади более 500 тысяч гектаров. Это почти 25% от общей площади уборки. Средняя урожайность — 29 центнеров с гектара. К уборке ранних зерновых и технических культур приступили все районы области, продолжается заготовка кормов, началась уборка овощей. Глава региона особо отметил: сейчас важно сохранить урожай на полях и уделить особое внимание противопожарной безопасности.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Необходимо проводить регулярно и еще раз активизировать работу по профилактике и предупреждению ландшафтных пожаров, которых, к сожалению, у нас сейчас достаточно много. При нарушении природоохранного законодательства применять к нарушителям все меры воздействия в рамках российского законодательства».

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