В Волгоградской области собрано 1,5 миллиона тонн зерна

Сейчас зерновые уже убраны с площади более 500 тысяч гектаров. Это почти 25% от общей площади уборки. Средняя урожайность — 29 центнеров с гектара. К уборке ранних зерновых и технических культур приступили все районы области, продолжается заготовка кормов, началась уборка овощей. Глава региона особо отметил: сейчас важно сохранить урожай на полях и уделить особое внимание противопожарной безопасности.