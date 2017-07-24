Нижегородских нелегальных перевозчиков оштрафовали почти на 6 млн руб

Некоторые перевозчики, работавшие на маршрутах, отмененных с 15 июля, продолжают выходить в рейсы. Среди особо злостных нарушителей можно отметить перевозчиков на маршрутах Т-10, Т-44, Т-48, Т-81. За этот период перевозчикам со стороны Приволжского управления государственного автодорожного надзора выписано 19 штрафов. В данном случае юридическое лицо штрафуется на 300 тысяч рублей, водитель автобуса — на 5 тысяч рублей. Есть водители, которые получили уже по три таких штрафа, после чего предпочли уйти от нелегального перевозчика и устроиться на работу на новые маршруты, — сообщил заместитель директора департамента транспорта и связи Валерий Лунев.