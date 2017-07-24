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18:42 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородских нелегальных перевозчиков оштрафовали почти на 6 млн руб

Частники выходят на линию несмотря на истекший срок лицензии.

За 10 дней нелегальным перевозчиками выписали штрафов почти на 6 млн рублей.

Администрация города запустила ежедневные рейды, чтобы вместе с сотрудниками ГИБДД и Приволжского управления государственного дорожного надзора пресекать нелегальные перевозки.

Некоторые перевозчики, работавшие на маршрутах, отмененных с 15 июля, продолжают выходить в рейсы. Среди особо злостных нарушителей можно отметить перевозчиков на маршрутах Т-10, Т-44, Т-48, Т-81. За этот период перевозчикам со стороны Приволжского управления государственного автодорожного надзора выписано 19 штрафов. В данном случае юридическое лицо штрафуется на 300 тысяч рублей, водитель автобуса — на 5 тысяч рублей. Есть водители, которые получили уже по три таких штрафа, после чего предпочли уйти от нелегального перевозчика и устроиться на работу на новые маршруты, — сообщил заместитель директора департамента транспорта и связи Валерий Лунев.

Глава городской администрации Сергей Белов поручил департаменту транспорта и связи усилить работу по выявлению нелегалов и продолжить совместные рейды с контролирующими органами.

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