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18:43 (мск), источник: РИА Крым

Депутат рассказал, когда Госсовет рассмотрит закон о списании долгов крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости (Крым). Государственный совет Крыма примет закон, который позволит полностью списать долги крымчан по кредитам перед украинскими банками до 5 млн рублей, после того, как вступит в силу принятый Госдумой закон об уточнении правил погашения задолженности крымских заемщиков. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил председатель комитета ГС РК по законодательству Сергей Трофимов.

Источник: РИА "Новости"

В прошлую среду Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее пояснял, что законопроект был внесен в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».

«Как только будет выполнен технический вопрос — подписание высшим должностным лицом этого документа (федерального закона — ред.) — мы можем приступить непосредственно уже к работе (над проектом соответствующего закона РК — ред.), к обсуждению в здании Государственного совета. Но проект, понятное дело, концептуально уже сложен, донесен главе Республики Крым по всем позициям, с ним согласован. И в этом случае сюрпризов в принципе не предполагается», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что после вступления в силу федерального закона, разрешающего списание долгов крымчан по кредитам в украинских банках, оперативно будет принят республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до 5 млн рублей. При этом регулировать все вопросы, касающиеся отношений заемщиков с кредиторами, будет Фонд защиты вкладчиков в соответствии с законами РК. Кроме того, ФЗВ станет республиканской структурой.

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