Депутат рассказал, когда Госсовет рассмотрит закон о списании долгов крымчан

В прошлую среду Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее пояснял, что законопроект был внесен в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».
«Как только будет выполнен технический вопрос — подписание высшим должностным лицом этого документа (федерального закона — ред.) — мы можем приступить непосредственно уже к работе (над проектом соответствующего закона РК — ред.), к обсуждению в здании Государственного совета. Но проект, понятное дело, концептуально уже сложен, донесен главе Республики Крым по всем позициям, с ним согласован. И в этом случае сюрпризов в принципе не предполагается», — подчеркнул парламентарий.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что после вступления в силу федерального закона, разрешающего списание долгов крымчан по кредитам в украинских банках, оперативно будет принят республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до 5 млн рублей. При этом регулировать все вопросы, касающиеся отношений заемщиков с кредиторами, будет Фонд защиты вкладчиков в соответствии с законами РК. Кроме того, ФЗВ станет республиканской структурой.