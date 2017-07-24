Депутат рассказал, когда Госсовет рассмотрит закон о списании долгов крымчан

Источник: РИА "Новости"

В прошлую среду Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее пояснял, что законопроект был внесен в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».

«Как только будет выполнен технический вопрос — подписание высшим должностным лицом этого документа (федерального закона — ред.) — мы можем приступить непосредственно уже к работе (над проектом соответствующего закона РК — ред.), к обсуждению в здании Государственного совета. Но проект, понятное дело, концептуально уже сложен, донесен главе Республики Крым по всем позициям, с ним согласован. И в этом случае сюрпризов в принципе не предполагается», — подчеркнул парламентарий.