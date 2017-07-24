Севастополь посчитал туристов: с начала года — 121 тысяча человек

В ТОП-тройке запросов: Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, Военно-исторический музей фортификационных сооружений.
Что касается средств, которые турсфера приносит городу. По сведениям Единой межведомственной информационной статистической системы, за первый квартал 2017 года число лиц, останавливавшихся в коллективных средствах размещения увеличилось на 13,4%. Объем оказанных услуг городскими гостиницами за 1 полугодие 2017 года составил 620 млн рублей. Средняя цена за сутки стандартного номера на двоих с завтраком в отелях составляет от 4,5 до 11 тысяч рублей, в малых отелях — 2800 рублей, в пансионатах — 1500 рублей.
«За 2016 год в Севастополе объем услуг в отрасли составил 1,5 млрд рублей. Мы уверены, что этот показатель, как минимум, сохранится на достигнутом уровне», — цитирует пресс-служба Правительства города начальника Главного управления культуры Ирину Демидову.
По данным Севастопольстата, в городе работают 495 субъектов хозяйственной деятельности функционируют согласно виду экономической деятельности «Туризм». В сфере гостиничного хозяйства и общественного питания по состоянию на 1 июля текущего года занято 2100 работников.