Севастополь посчитал туристов: с начала года — 121 тысяча человек

Что касается средств, которые турсфера приносит городу. По сведениям Единой межведомственной информационной статистической системы, за первый квартал 2017 года число лиц, останавливавшихся в коллективных средствах размещения увеличилось на 13,4%. Объем оказанных услуг городскими гостиницами за 1 полугодие 2017 года составил 620 млн рублей. Средняя цена за сутки стандартного номера на двоих с завтраком в отелях составляет от 4,5 до 11 тысяч рублей, в малых отелях — 2800 рублей, в пансионатах — 1500 рублей.