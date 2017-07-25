Движение по Героев Танкограда будет закрыто с утра 25 июля
Власти просят горожан заранее планировать поездки.
Власти просят горожан заранее планировать поездки.
Движение авто- и электротранспорта по улице Героев Танкограда (Тракторозаводский район, Челябинск) будет закрыто с утра вторника, 25 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
Троллейбус № 16 будет курсировать от АМЗ до ЧТЗ, № 26 — от Молдавской до ЧТЗ, маршруты № 6, 19 и 21 — отменены.
Власти просят горожан заранее планировать поездки с учетом распространенной информации.
Кроме того, 25 июля с 10 до 14 в связи с проведением работ на контактной сети будет закрыто движение трамваев на ЦХП. Вагоны маршрута № 14 будут следовать до ЧМК.