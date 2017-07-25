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07:20 (мск), источник: dostup1.ru

Движение по Героев Танкограда будет закрыто с утра 25 июля

Власти просят горожан заранее планировать поездки.

Источник: РИА "Новости"

Движение авто- и электротранспорта по улице Героев Танкограда (Тракторозаводский район, Челябинск) будет закрыто с утра вторника, 25 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, движение на участке от Валдайской до Комарова для транспорта будет прекращено до десяти часов вечера 6 августа, для троллейбусов — 28 июля. На этом участке Героев Танкограда будет производиться ремонт асфальтобетонного покрытия.

Троллейбус № 16 будет курсировать от АМЗ до ЧТЗ, № 26 — от Молдавской до ЧТЗ, маршруты № 6, 19 и 21 — отменены.

Власти просят горожан заранее планировать поездки с учетом распространенной информации.

Кроме того, 25 июля с 10 до 14 в связи с проведением работ на контактной сети будет закрыто движение трамваев на ЦХП. Вагоны маршрута № 14 будут следовать до ЧМК.

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