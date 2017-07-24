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23:06 (мск), источник: РИА Новости

Почта России нашла подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Служба безопасности Почты России в результате внутреннего расследования установила личность сотрудника Ростовского магистрального сортировочного центра, подозреваемого в хищении посылок, сообщает пресс-служба предприятия.

Источник: РИА Новости

«Гражданин, работавший на предприятии сортировщиком, забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом. Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Задержанный сотрудниками полиции сортировщик подтвердил свою причастность к противоправным действиям, отмечает Почта России.

В Ростовскую область по указанию гендиректора предприятия Николая Подгузова направлены сотрудники Службы безопасности из Москвы, чтобы разобраться в ситуации, комплексно оценить состояние работы по обеспечению безопасности на почтовых объектах филиала, оказать помощь ростовским коллегам в расследовании всех обстоятельств произошедшего.

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«Почта России будет максимально жестко и оперативно реагировать на любые преступные действия, нарушающие права клиентов. Я поручил службе безопасности предприятия в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся. Правонарушитель будет уволен, а все материалы по факту хищений вместе с заявлением о совершенном преступлении и персональными данными подозреваемого переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — Подгузов.

Предприятие поблагодарило блогера за сигнал и неравнодушное отношение к вопросам безопасности доставки почтовых отправлений.

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