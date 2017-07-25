«Ремсталь» заканчивает работы по защите Совгавани от угольной пыли

Компания «Ремсталь» находится в заключительной стадии выполнения экологического плана в Советской Гавани. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», предприятие посетила рабочая группа, в которую входят представители общественности, региональной власти, Росприроднадзора, Роспотребнадзора.

Напомним, ООО «Компания Ремсталь» собирается возвести в бухте Эгге в Советской Гавани терминал по перевалке сжиженного углеводородного газа. Кроме того, в апреле этого года компания начала реализовывать в морском порту инвестиционный проект по перевалке угля, что вызвало негодование местных жителей. По решению Росприроднадзора перевалка угля на объекте была приостановлена до устранения всех фактов нарушения экологического законодательства, выявленных надзорными органами, и в настоящее время не ведётся.

Территория по перевалке угля занимает два гектара. Она разделена на две площадки — верхнюю, где происходит технологическая подготовка угля к отгрузке, и нижнюю — где ведётся складирование угля для дальнейшей погрузки на корабль.

Для устранения замечаний надзорных и контролирующих органов составили список мероприятий, среди которых бетонирование площадей, монтаж снегогенераторов, ливнёвых канализаций, очистных сооружений и ветрозащитных экранов.

Глава компании Рифкат Бадрутдинов рассказал о проделанной работе на всей территории, предназначенной для перевалки угля.

«Все требования, которые необходимо было выполнить, мы практически в полном объёме выполнили. По периметру всей площадки произведено устройство ветрозащитных экранов. Произведена огромная работа по устройству монолитного фундамента, сложных металлоконструкций, по монтажу ветропылезащитных сеток. Данная работа была проведена не в последние три месяца, а подготовка велась гораздо раньше. К сожалению, зимний период не позволял нам осуществить земляные работы. С наступлением положительных температур мы приступили к действиям», — отметил Рифкат Бадрутдинов. Высота ветропылезащитных экранов, согласно норме, должна превышать высоту штабеля на пять метров. На территории «Ремстали» решили сделать эту высоту «с запасом» в дополнительные три метра. Такие экраны размещены по периметру всей территории. Они позволяют с перфорацией в 70% не допускать выход пыли за пределы производственной площадки.

Следующее требование, которое было выдвинуто, — закупка снегогенераторов. По словам руководителя компании, техника была заказана заблаговременно, но пришла лишь в июне. «Водяные пушки» разместились на специально подготовленных мачтах, их высота рассеивания достигает десяти метров. Каждая пушка рассчитана на покрытие двух гектаров, соответственно на площадке будет двукратное покрытие. К снегогенераторам подведено центральное водоснабжение, что способствует бесперебойной подаче воды к технике.



Ещё один пункт — укрытие сортировочной установки дополнительным пылезащитным экраном. Его установили на торцевую часть, что по расчётам специалистов должно в значительной степени уменьшить пыление.



Судопогрузочная машина также претерпела изменения. На ней смонтировали телескопический рукав, который подавляет пыль во время погрузки на судно. Что касается укрытия транспортёров защитными экранами, то тут также воспользовались перфорированной сеткой, которая позволяет спокойно входить и выходить воздуху, но не пропускает пыль. Пыль оседает на транспортёры и выходит вместе с углём на погрузку.



Следующим пунктом выполнения плана стало бетонирование площадей. Нижняя площадка для складирования угля уже была покрыта бетоном, а вот верхняя — лишь частично. Кстати, бетонирование площадки выполнили с уклоном в сторону сливных лотков.

«Очистные сооружения у нас замкнутого типа — ступенчатое очищение и резервуарное накопление очищенной воды. Хочу отметить, что при этом она не будет сбрасываться в акваторию. Предусмотрено её повторное использование в системах пылеподавления, а в нашем случае оно осуществляется снегогенераторами. Что касается уборки пыли и территории, чтобы исключить дополнительные площади для пыления, у нас предусмотрена очистительная щётка, как навесное оборудование на имеющийся трактор. После увлажнения данной пыли, она собирается и складируется обратно в штабель», — сказал руководитель компании.



«Ремсталь» разработала проекты предельно допустимых выбросов и санитарно-защитной зоны. Документация находится на завершающем этапе согласования.

«План мероприятий до конца не утверждён, он проходит ещё согласования. “Компания Ремсталь” выполняет свой план мероприятий, не ждёт, когда его согласуют. Можно резюмировать, что компания, несмотря на то, что сроки приостановления деятельности истекли, работу свою не начинает. Компания честно работает над устранением нарушений. Мероприятия по защите экологии выполняются, дело идёт, но есть моменты, которые ещё необходимо устранить», — отметил замминистра промышленности и транспорта Артём Сердюков.