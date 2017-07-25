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06:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Промышленное производство выросло в Иркутской области за шесть месяцев 2017 года

В основных сферах деятельности Иркутской области за исключением строительства в январе — июне 2017 года наблюдается рост в сравнении с показателями прошлого года.

Источник: Reuters

Как 24 июля сообщает Иркутскстат, промышленное производство выросло в регионе на 9,4%. Добывающие предприятия добились роста на 5,7%. Угля добыто на 0,3% больше, чем в январе-июне прошлого года, металлических руд — на 4,1%, нефти и природного газа — на 5,9%, прочих полезных ископаемых — на 30,5%.

Обрабатывающие производства в целом обеспечили рост на 16%. Максимальные темпы сложились по выпуску машин и оборудования, не включенных в другие группировки (рост в три раза) и в химическом производстве (в 1,9 раза). На 18−25% выросла деревообработка, производство лекарств и медицинских материалов, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования, на 8−15% — производство напитков, одежды, резиновых и пластмассовых изделий, кокса и нефтепродуктов, прочей неметаллической минеральной продукции.

В то же время по ряду промышленных производств допущено снижение, максимальное (на 46%) — в мебельном производстве.

Полугодовой объём продукции сельского хозяйства составил 15 млрд рублей (101,6% к соответствующему периоду 2016 года). На потребительском рынке отмечается рост на 1−3%, причем в розничной торговле и сфере услуг преодолена негативная тенденция спада.

За шесть месяцев 2017 года в Иркутской области строительных работ выполнено на сумму 51,8 млрд рублей (на 1% меньше, чем за это же время в 2016 году). Объём жилищного строительства сократился на 6,8%, введены в строй жилые дома общей площадью 314,1 тыс. кв. м.

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