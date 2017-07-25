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06:21 (мск), источник: АиФ Иркутск

Реконструкция Покровской развязки в Иркутске завершится в 2017 году

Подрядчик готов сдать стройобъект досрочно.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году завершится реконструкция Покровской развязки в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

К четвертому этапу реконструкции Покровской развязки дорожники приступили в мае текущего года. По контракту окончание строительства намечено на 30 октября. Об этом доложили мэру Иркутска Дмитрию Бердникову во время выездного совещания.

Подрядчик готов досрочно сдать Покровскую развязку, если позволит погода. В рамках четвертого этапа построят дополнительный проезд под Иннокентьевским мостом с обустройством съездов, проведено переустройство участка проезда от улицы Сурнова до улицы Рабочего Штаба и съезда в направлении улицы Сурнова до улицы Рабочего Штаба, а также устройство 9-ти примыканий. Общая площадь асфальтобетонного покрытия проездов и примыканий составит 20 743 кв. м, общая протяженность полотна — 2400 метров. Также подрядчик благоустроит прилегающую территорию развязки.

До 1 сентября планируют завершить реконструкцию Маратовского кольца. Это позволит увеличить проходимость машин на 50%.

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