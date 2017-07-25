Приморские ТСЖ не верят в махинации с общедомовыми нуждами
Однако в правительстве начались волнения о возможных переплатах по «двойной бухгалтерии».
Однако в правительстве начались волнения о возможных переплатах по «двойной бухгалтерии».
Представители общественного экспертного совета и товариществ собственников жилья остаются спокойными в отношении возможных махинаций управляющих компаний — с тарифами на общедомовые нужды (ОДН). К слову, президент
Стоит отметить, что за последние полгода это уже второе письмо российскому премьеру на тему ЖКХ. В первом речь шла о возможных негативных последствиях по части введения 1 января 2017 года оплаты жильцами нужд всего дома. Ранее «Восток-Медиа» также писало об ужесточении контроля оплаты ОДН в Приморском крае. Предполагалось, что, согласно новому регламенту, управляющие компании больше не смогут выставлять плату на ОДН свыше установленного в регионе норматива. Если же счётчики фиксируют, что дом «намотал» меньше положенного — оплата должна соответствовать фактическому потреблению.
«Расходы на общедомовые нужды на практике обернулись двойной оплатой части предоставленных услуг в многоквартирных домах, в которых не установлены счётчики использованных коммунальных ресурсов. Первый раз жильцы оплачивают обычную “коммуналку” по принятым нормативам, в которую уже включена и доля расходов каждой квартиры на ОДН, второй раз — по нормативам за потребление услуг на всё те же общедомовые нужды», — отметил в своём письме президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Впрочем, жители Приморья, вплотную занимающиеся работой с управляющими компаниями, а также осуществляющие общественный контроль за подобной деятельностью, не столь критичны в отношении ОДН. Так, председатель правления ТСЖ «Бамовцы» Наталья Бондаренко считает, что «двойная бухгалтерия», описанная в письме, попросту невозможна, ведь обычно управляющая компания разграничивает такие жировки по категориям.
«Я считаю, что введение расходов за ОДН — сущие копейки для наших кошельков. Но они приносят неплохую пользу всему дому. Однако не стоит забывать, что проблемы по ОДН всё же были и до недавнего времени стояли довольно остро (это что касается установки или неустановки управляющей компанией коллективных приборов учёта). Но сегодня я вижу, что ситуация более чем положительная», — отметила в разговоре с корреспондентом «Восток-Медиа» Наталья Бондаренко. Кроме основной деятельности, собеседница также является секретарём Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае.