Приморские ТСЖ не верят в махинации с общедомовыми нуждами

Источник: Восток Медиа

Представители общественного экспертного совета и товариществ собственников жилья остаются спокойными в отношении возможных махинаций управляющих компаний — с тарифами на общедомовые нужды (ОДН). К слову, президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин на днях отправил письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, чтобы сформировать рабочую группу. Основная цель — решить проблему переплаты жильцами за коммунальные услуги — при помощи (или из-за) введения тарифов на ОДН, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Стоит отметить, что за последние полгода это уже второе письмо российскому премьеру на тему ЖКХ. В первом речь шла о возможных негативных последствиях по части введения 1 января 2017 года оплаты жильцами нужд всего дома. Ранее «Восток-Медиа» также писало об ужесточении контроля оплаты ОДН в Приморском крае. Предполагалось, что, согласно новому регламенту, управляющие компании больше не смогут выставлять плату на ОДН свыше установленного в регионе норматива. Если же счётчики фиксируют, что дом «намотал» меньше положенного — оплата должна соответствовать фактическому потреблению.

«Расходы на общедомовые нужды на практике обернулись двойной оплатой части предоставленных услуг в многоквартирных домах, в которых не установлены счётчики использованных коммунальных ресурсов. Первый раз жильцы оплачивают обычную “коммуналку” по принятым нормативам, в которую уже включена и доля расходов каждой квартиры на ОДН, второй раз — по нормативам за потребление услуг на всё те же общедомовые нужды», — отметил в своём письме президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Впрочем, жители Приморья, вплотную занимающиеся работой с управляющими компаниями, а также осуществляющие общественный контроль за подобной деятельностью, не столь критичны в отношении ОДН. Так, председатель правления ТСЖ «Бамовцы» Наталья Бондаренко считает, что «двойная бухгалтерия», описанная в письме, попросту невозможна, ведь обычно управляющая компания разграничивает такие жировки по категориям.