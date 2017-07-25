Приморье подготовило 29 проектов для презентации на Восточном экономическом форуме

Строительство развлекательного курорта и завода минеральных удобрений, производство судов гражданского флота и пчелиного меда, переработка автошин — Приморский край готов представить участникам третьего Восточного экономического форума около 30 проектов, которые уже находятся в высокой степени готовности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Почему российские и иностранные инвесторы должны прийти на Дальний Восток? Комфортно ли вести бизнес в этой части России? На эти и другие вопросы о привлекательности территорий ответят сами регионы, представив на одном из ведущих экономических форумов страны реализуемые инвестпроекты.

Как сообщила заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Елена Кузнецова, компании края представили к отбору для презентации на ВЭФ проекты в самых различных областях, в том числе реализуемые в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

«Для отбора на форум в оргкомитет уже представлены 29 проектов, но эта цифра, вероятно, еще увеличится. Самые крупные из них — строительство Находкинского завода минеральных удобрений, интегрированного развлекательного курорта “Приморье”, комплексное освоение территории “Радужный” и другие. Общий объем инвестиций в заявленные на презентационную зону ВЭФ проекты составляет более 680 миллиардов рублей», — отметила замдиректора.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.