Замораживать рыбу в Приморье будут по передовым японским технологиям
Крупная японская компания намерена установить современное оборудование на холодильник для хранения рыбы во Владивостоке мощностью 40 тысяч тонн.
Крупная японская компания намерена установить современное оборудование на холодильник для хранения рыбы во Владивостоке мощностью 40 тысяч тонн.
Об этом сообщили на встрече
Представитель департамента международных отношений Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Хидэя Ямада отметил, что на втором ВЭФ Президент России Владимир Путин и
«Наша бизнес миссия — наладить деловое сотрудничество между Приморским краем и Японией в области рыбного и сельского хозяйства», — сказал глава делегации.
В рамках встречи делегаты выступили с небольшой презентацией своих компаний. На встрече присутствовал представитель Fukuya Co., Ltd, компании, которая первой начала производство и продажу икры минтая в Японии.
«В этом году нашей компании исполняется 70 лет. Сейчас годовой объем икры минтая составляет 150 миллиардов иен. Большая часть сырья поставляется из России, и мы также заинтересованы найти поставщиков в Приморье», — рассказал менеджер отдела производства и логистики Гоичи Янагава.
Глава Центра крупных проектов Mayekawa MFG. На встрече присутствовал представитель Fukuya Co., LTD в Москве Хироси Нисикава рассказал, что их компания занимается в России установкой морозильного оборудования.
«Мы планируем поставить оборудование для строительства холодильника на 40 тысяч тонн во Владивостоке. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в рамках третьего Восточного экономического форума», — проинформировал он.
Кроме того, японских инвесторов заинтересовал проект рыбного рынка во Владивостоке.