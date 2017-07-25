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07:45 (мск), источник: Вести Приморье

Замораживать рыбу в Приморье будут по передовым японским технологиям

Крупная японская компания намерена установить современное оборудование на холодильник для хранения рыбы во Владивостоке мощностью 40 тысяч тонн.

Источник: Вести Приморье

Об этом сообщили на встрече вице-губернатора края Дениса Бочкарева с делегацией японских бизнесменов во вторник, 25 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Представитель департамента международных отношений Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Хидэя Ямада отметил, что на втором ВЭФ Президент России Владимир Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ договорились о развитии экономическое сотрудничество между странами.

«Наша бизнес миссия — наладить деловое сотрудничество между Приморским краем и Японией в области рыбного и сельского хозяйства», — сказал глава делегации.

В рамках встречи делегаты выступили с небольшой презентацией своих компаний. На встрече присутствовал представитель Fukuya Co., Ltd, компании, которая первой начала производство и продажу икры минтая в Японии.

«В этом году нашей компании исполняется 70 лет. Сейчас годовой объем икры минтая составляет 150 миллиардов иен. Большая часть сырья поставляется из России, и мы также заинтересованы найти поставщиков в Приморье», — рассказал менеджер отдела производства и логистики Гоичи Янагава.

Глава Центра крупных проектов Mayekawa MFG. На встрече присутствовал представитель Fukuya Co., LTD в Москве Хироси Нисикава рассказал, что их компания занимается в России установкой морозильного оборудования.

«Мы планируем поставить оборудование для строительства холодильника на 40 тысяч тонн во Владивостоке. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в рамках третьего Восточного экономического форума», — проинформировал он.

Кроме того, японских инвесторов заинтересовал проект рыбного рынка во Владивостоке.

Вице-губернатор Денис Бочкарев подчеркнул, что нужно по возможности внедрять передовые японские технологии в сфере рыболовства и сельского хозяйства. И предложил провести рабочие встречи с приморскими бизнесменами в формате В2 В.

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