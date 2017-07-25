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07:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителям Приангарья вернули неверно начисленную плату за услуги ЖКХ

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области обязала вернуть жителям многоквартирных домов региона более 6 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

На лицевые счета жителей многоквартирных домов Иркутской области вернули более 6 млн рублей по итогам почти 700 внеплановых проверок, которые провела служба государственного жилищного надзора региона. Об этом 25 июля 2017 года сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на руководителя службы государственного жилищного надзора области Александра Проценко. По его словам, с начала года в службу по вопросам несогласия с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги обратились более 3 тыс. человек.

Основная масса обращений поступила от жителей Иркутска, Братска и Усолья-Сибирского, которые не были согласны с корректировкой платы за отопление за 2016 год по фактическим показаниям общедомовых приборов учёта тепловой энергии ПАО «Иркутскэнерго». По результатам документарных проверок служба государственного жилищного надзора Иркутской области выявила нарушения и обязала вернуть необоснованно начисленные денежные средства жителям Иркутской области ООО «ГУЖФ» (более 1 млн 200 тыс. руб.), ООО «Сетевая компания «Иркут» (около 1 млн 300 тыс. руб.), ПАО «Иркутскэнерго» (около 400 тыс. руб.) и ряд других организаций.

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