Жителям Приангарья вернули неверно начисленную плату за услуги ЖКХ

На лицевые счета жителей многоквартирных домов Иркутской области вернули более 6 млн рублей по итогам почти 700 внеплановых проверок, которые провела служба государственного жилищного надзора региона. Об этом 25 июля 2017 года сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на руководителя службы государственного жилищного надзора области Александра Проценко. По его словам, с начала года в службу по вопросам несогласия с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги обратились более 3 тыс. человек.