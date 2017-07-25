Жителям Приангарья вернули неверно начисленную плату за услуги ЖКХ
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области обязала вернуть жителям многоквартирных домов региона более 6 млн рублей.
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области обязала вернуть жителям многоквартирных домов региона более 6 млн рублей.
На лицевые счета жителей многоквартирных домов Иркутской области вернули более 6 млн рублей по итогам почти 700 внеплановых проверок, которые провела служба государственного жилищного надзора региона. Об этом 25 июля 2017 года сообщает
Основная масса обращений поступила от жителей Иркутска, Братска и