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07:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Имущество омского «Мостовика» продали с растратой 137 млн рублей

Ущерб, нанесенный НПО «Мостовик» и его кредиторам, составил свыше 137 млн руб.

Прокуратура Омска инициировала возбуждение уголовного дела по факту растраты имущества НПО «Мостовик», сообщает портал «Омск здесь».

Конкурсный управляющий заключил с ООО «Лабриум-Консалтинг» договор на осуществление оценки имущества предприятия. В отчеты оценщиков строительные краны попали механизмы, раздробленные на составные части. В итоге с торгов стройтехника продана по заниженной цене — за 45,4 млн руб. при их рыночной стоимости более 182 млн руб.

Ущерб, нанесенный НПО «Мостовик» и его кредиторам, составил свыше 137 млн руб.

Проверку данного факта проводило следственное управление УМВД России по городу Омску. Результаты передали в прокуратуру, и надзорный орган добился возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Ход расследования взят на контроль прокуратурой Омска.

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