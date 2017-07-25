Имущество омского «Мостовика» продали с растратой 137 млн рублей
Ущерб, нанесенный НПО «Мостовик» и его кредиторам, составил свыше 137 млн руб.
Ущерб, нанесенный НПО «Мостовик» и его кредиторам, составил свыше 137 млн руб.
Прокуратура Омска инициировала возбуждение уголовного дела по факту растраты имущества НПО «Мостовик», сообщает портал «Омск здесь».
Конкурсный управляющий заключил с ООО «Лабриум-Консалтинг» договор на осуществление оценки имущества предприятия. В отчеты оценщиков строительные краны попали механизмы, раздробленные на составные части. В итоге с торгов стройтехника продана по заниженной цене — за 45,4 млн руб. при их рыночной стоимости более 182 млн руб.
Ущерб, нанесенный НПО «Мостовик» и его кредиторам, составил свыше 137 млн руб.
Проверку данного факта проводило следственное управление УМВД России по городу Омску. Результаты передали в прокуратуру, и надзорный орган добился возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Ход расследования взят на контроль прокуратурой Омска.