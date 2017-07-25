Семь новых поликлиник за 5 млрд рублей построят в Новосибирске в концессию
Власти назвали точные адреса, где расположатся новые поликлиники. Планируется, что все достроят к 2020 году, рассказали в правительстве НСО.
Власти назвали точные адреса, где расположатся новые поликлиники. Планируется, что все достроят к 2020 году, рассказали в правительстве НСО.
Семь новых поликлиник за 5 млрд рублей построят в Новосибирске в концессию до 2020 года, об этом сообщает
Поликлиники расположатся по адресам: ул. Татьяны Снежиной, ул. Пролетарская, ул. Краснодарская, 6/5, пл. Райсовета, ул. Степная, 266, ул. Виктора Уса, 2/1, ул. Ереванская (здесь планируется возведение клинической
«Суммарный объем оказания медицинских услуг новыми поликлиниками составит, по предварительной оценке, 5 200 посещений в смену», — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.
Строить поликлиники будет частный инвестор в концессию — то есть, через некоторое время поликлиники будут переданы на баланс области.
«Срок действия концессионного соглашения составляет 10 лет. Источниками инвестиций, необходимых для строительства и последующей эксплуатации в течение этого времени (включая срок окупаемости предполагаемых инвестиций), являются собственные и привлеченные средства концессионера (10% — собственные средства, 90% — заемные средства), выбранного по итогам проведения открытого концессионного конкурса на право заключения концессионного соглашения», — пояснила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.
Владимир Городецкий поручил объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения в сентябре текущего года.