Майнеры в Беларуси: закон не нарушают, но от хакеров скрываются
Один из «майнеров» криптовалюты уверен, что Беларуси пора на государственном уровне подумать о создании своего
Один из «майнеров» криптовалюты уверен, что Беларуси пора на государственном уровне подумать о создании своего
О криптовалютах говорят уже не первый год, но в последние несколько месяцев мир буквально сошел с ума: многие начали всерьез говорить о биткоинах, майнинге и прочих явлениях, большинству совершенно не знакомых.
Если объяснять простым языком, то майнинг — процесс «добычи» криптовалют на производственных мощностях компьютеров, которые объединяются в так называемые «фермы». Говорят, именно
Sputnik связался с белорусским майнером — он свое имя скрывает, но активно делится впечатлениями на
— Как появилась идея майнить криптовалюту?
— Помню, что увидел короткий репортаж про биткоин по одному из наших телеканалов. Мне стало интересно — что же такое биткоин? «Прочесав» интернет, я нашел кучу информации о криптовалютах. Впечатлил тот факт, что создав свою ферму, можно быть участником сети той или иной монеты и получать начисления за «работу» своей фермы.
Сама технология BLOCKCHAIN показалась на тот момент перспективной. Я решил, почему бы и не помайнить?
Фермы для майнинга биткойнов обычно устраиваются в гаражах.
— А как вы тратите криптовалюту? Или просто выводите?
— На самом деле я еще плотно не занимался этим вопросом. Я вижу в криптовалютах перспективу. Я думаю, что если сейчас начать выводить свои монеты в фиат (обычные деньги — BYN, USD, RYR, EUR и прочие валюты), то можно лишить себя дохода в будущем. Ведь криптовалюты, как всем известно, показывают хорошие показатели роста стоимости монеты. Не вижу смысла сейчас тратить свои монеты.
— Сколько стоит вложить в ферму, чтобы зарабатывать условную тысячу долларов в эквиваленте ежемесячно?
— Не покупал новое оборудование после его подорожания. Не могу сказать точно, но думаю, чтобы выходить на заветную сумму в 1000$, нужно вкинуть
Для дополнительного охлаждения ферм используют даже бытовые вентиляторы.
Есть спрос, почему бы цену не поднять? Именно это и сделали продавцы видеокарт в СНГ и не только. Я покупал карты еще по человеческой цене.
— Конкретно вы сколько в итоге потратили на свои фермы?
— Сколько вложил денег? Не могу точно ответить на этот вопрос — нужно складывать затраты, считать. Фермы делались поэтапно. Вначале была одна лишь ферма вообще на двух, затем на трех видеокартах. Свободные деньги вкладывал в оборудование. Друзья дарили на день рождения
Если так подумать, то майнинг стал для меня хобби типа рыбалки для рыбака. Люди, которые увлечены любимым занятиям, не задумываются о затратах. Майнинг не является для меня средством существования. У меня есть работа, которая мне тоже нравится. А майнинг? Майнинг — занятие для души.
— Почему люди, которые «строят» фермы, стараются быть в тени? Чувствуется ли интерес к вам со стороны правоохранительных органов?
— Я предпочитаю не афишировать свои фермы всем знакомым и или еще
Я сейчас поясню вам, чего опасаются люди, у которых есть криптовалюты. Дело в том, что есть опасность хакеров. Злоумышленники составляют большую угрозу в сети. Мир много раз уже был свидетелем взлома аккаунтов пользователями бирж, кошельков криптовалют. Хакеры
— Какое будущее у криптовалют в Беларуси?
— Я думаю, что наше государство пойдет в ногу со временем и у нас будет
У нас строится АЭС. Я думаю, что есть смысл на государственном уровне подумать о создании своего
На базе такой криптовалюты как Ethereum существуют умные контракты (смарт-контракты). Они будут интересны бизнесу. Технология блокчейн может себя проявить в разных сферах жизни. Именно сама идея распределенной сети, надежность защиты информации и прочее, что дает нам система blockchain, все это будет полезно в будущем нашему обществу.
Я думаю, что государство будет контролировать потоки криптовалют. Этого не избежать. Что касательно майнинга, я думаю, что майнеры вреда государству не наносят, а в будущем, наоборот, будут приносить только пользу. В общем, конкретно я считаю, что нас (майнеров) ждет хорошее будущее.
— Как ожидается, уже к 1 августа майнеры могут либо перейти на новый протокол, либо может произойти разделение этой самой популярной и дорогой сейчас криптовалюты. Чего ждать майнерам и владельцам биткоинов?
— Расколется монета на «хардфорки» или нет — покажет время. Чего ожидать? Я сам задаюсь этим вопросом. Но, на мой взгляд, раскола монеты bitcoin не будет. Bitcoin — своего рода папа всех криптовалют. Хотелось бы его единства.
Должен же быть неделимый эталон в этой сфере. Как известно, другие криптовалюты торгуются в паре с биткоином на криптовалютных биржах.