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08:28 (мск), источник: Sputnik.by

Майнеры в Беларуси: закон не нарушают, но от хакеров скрываются

Один из «майнеров» криптовалюты уверен, что Беларуси пора на государственном уровне подумать о создании своего майнинг-пула.

Источник: Sputnik.by

О криптовалютах говорят уже не первый год, но в последние несколько месяцев мир буквально сошел с ума: многие начали всерьез говорить о биткоинах, майнинге и прочих явлениях, большинству совершенно не знакомых.

Если объяснять простым языком, то майнинг — процесс «добычи» криптовалют на производственных мощностях компьютеров, которые объединяются в так называемые «фермы». Говорят, именно из-за майнеров в последние месяцы взлетели цены на видеокарты — они их активно скупают и пытаются получить как можно больше «виртуальных денег». Это не удивительно — курс того же биткоина превышает 2,7 тысячи долларов за одну «криптомонету», а Ethereum — чуть более 200 долларов.

Sputnik связался с белорусским майнером — он свое имя скрывает, но активно делится впечатлениями на Telegram-канале BTC4BRO.

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— Как появилась идея майнить криптовалюту?

— Помню, что увидел короткий репортаж про биткоин по одному из наших телеканалов. Мне стало интересно — что же такое биткоин? «Прочесав» интернет, я нашел кучу информации о криптовалютах. Впечатлил тот факт, что создав свою ферму, можно быть участником сети той или иной монеты и получать начисления за «работу» своей фермы.

Сама технология BLOCKCHAIN показалась на тот момент перспективной. Я решил, почему бы и не помайнить?

Фермы для майнинга биткойнов обычно устраиваются в гаражах.

— А как вы тратите криптовалюту? Или просто выводите?

— На самом деле я еще плотно не занимался этим вопросом. Я вижу в криптовалютах перспективу. Я думаю, что если сейчас начать выводить свои монеты в фиат (обычные деньги — BYN, USD, RYR, EUR и прочие валюты), то можно лишить себя дохода в будущем. Ведь криптовалюты, как всем известно, показывают хорошие показатели роста стоимости монеты. Не вижу смысла сейчас тратить свои монеты.

— Сколько стоит вложить в ферму, чтобы зарабатывать условную тысячу долларов в эквиваленте ежемесячно?

— Не покупал новое оборудование после его подорожания. Не могу сказать точно, но думаю, чтобы выходить на заветную сумму в 1000$, нужно вкинуть что-то около 10000$. Цены на видеокарты порядком выросли за последнее время.

Для дополнительного охлаждения ферм используют даже бытовые вентиляторы.

Есть спрос, почему бы цену не поднять? Именно это и сделали продавцы видеокарт в СНГ и не только. Я покупал карты еще по человеческой цене.

— Конкретно вы сколько в итоге потратили на свои фермы?

— Сколько вложил денег? Не могу точно ответить на этот вопрос — нужно складывать затраты, считать. Фермы делались поэтапно. Вначале была одна лишь ферма вообще на двух, затем на трех видеокартах. Свободные деньги вкладывал в оборудование. Друзья дарили на день рождения что-нибудь из майнерских «примочек». Покупал б/у карточки у любителей игр.

Если так подумать, то майнинг стал для меня хобби типа рыбалки для рыбака. Люди, которые увлечены любимым занятиям, не задумываются о затратах. Майнинг не является для меня средством существования. У меня есть работа, которая мне тоже нравится. А майнинг? Майнинг — занятие для души. Кто-то вот корабли клеит по вечерам, кто-то вышивает.

— Почему люди, которые «строят» фермы, стараются быть в тени? Чувствуется ли интерес к вам со стороны правоохранительных органов?

— Я предпочитаю не афишировать свои фермы всем знакомым и или еще кому-либо не из-за того, что опасаюсь реакции правоохранительных органов или какой-нибудь другой службы. Биткоины не запрещены, энергию я не ворую. Не советую этого делать и начинающим энтузиастам-майнерам.

Я сейчас поясню вам, чего опасаются люди, у которых есть криптовалюты. Дело в том, что есть опасность хакеров. Злоумышленники составляют большую угрозу в сети. Мир много раз уже был свидетелем взлома аккаунтов пользователями бирж, кошельков криптовалют. Хакеры из-за определенных ошибок людей уводили у потерпевших громадные суммы. Поэтому не стоит налево и направо всем говорить, сколько там и чего у тебя есть. Заставляют быть в тени исключительно безопасность своих вложений и накоплений.

— Какое будущее у криптовалют в Беларуси?

— Я думаю, что наше государство пойдет в ногу со временем и у нас будет что-то похожее на то, что сейчас происходит в Японии. Там принимают биткоины в качестве оплаты магазины, торговые площадки в интернете, банкоматы стоят с возможностью покупки биткоинов. Нацбанк наш уже сделал огромные шаги в направлении применения системы блокчейн.

У нас строится АЭС. Я думаю, что есть смысл на государственном уровне подумать о создании своего майнинг-пула. Почему бы и нет? Я думаю, что в будущем правительство примет правильное решение по поводу урегулирования криптовалют. Нужно не забывать, что биткоины созданы для людей. Для обычных пользователей, таких как мы с вами. Не стоит усложнять простоту пользования биткоинами среди обычных граждан жесткими регулирующими методами. Нужно это взять во внимание.

На базе такой криптовалюты как Ethereum существуют умные контракты (смарт-контракты). Они будут интересны бизнесу. Технология блокчейн может себя проявить в разных сферах жизни. Именно сама идея распределенной сети, надежность защиты информации и прочее, что дает нам система blockchain, все это будет полезно в будущем нашему обществу.

Я думаю, что государство будет контролировать потоки криптовалют. Этого не избежать. Что касательно майнинга, я думаю, что майнеры вреда государству не наносят, а в будущем, наоборот, будут приносить только пользу. В общем, конкретно я считаю, что нас (майнеров) ждет хорошее будущее.

— Как ожидается, уже к 1 августа майнеры могут либо перейти на новый протокол, либо может произойти разделение этой самой популярной и дорогой сейчас криптовалюты. Чего ждать майнерам и владельцам биткоинов?

— Расколется монета на «хардфорки» или нет — покажет время. Чего ожидать? Я сам задаюсь этим вопросом. Но, на мой взгляд, раскола монеты bitcoin не будет. Bitcoin — своего рода папа всех криптовалют. Хотелось бы его единства.

Должен же быть неделимый эталон в этой сфере. Как известно, другие криптовалюты торгуются в паре с биткоином на криптовалютных биржах.

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