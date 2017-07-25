Тенге продолжает слабеть
Курс нацвалюты составил 326,92 за доллар по итогам утренних торгов на KASE 25 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс нацвалюты составил 326,92 за доллар по итогам утренних торгов на KASE 25 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Таким образом, тенге ослабел еще на 22 тиына. Минимальная стоимость составила 326,70 тенге, максимальная — 328 тенге. Объем торгов достиг миллиона долларов. Стоит отметить, что плавное ослабление тенге продолжается с 21 июля.
Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил тенге за доллар. Нефть марки Brent по состоянию на 10.50 по времени Астаны торгуется по 48,85 доллара за баррель.