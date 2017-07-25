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08:15 (мск), источник: Tengrinews

Тенге продолжает слабеть

Курс нацвалюты составил 326,92 за доллар по итогам утренних торгов на KASE 25 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Таким образом, тенге ослабел еще на 22 тиына. Минимальная стоимость составила 326,70 тенге, максимальная — 328 тенге. Объем торгов достиг миллиона долларов. Стоит отметить, что плавное ослабление тенге продолжается с 21 июля.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил тенге за доллар. Нефть марки Brent по состоянию на 10.50 по времени Астаны торгуется по 48,85 доллара за баррель.

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