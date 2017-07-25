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08:53 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае усилят контроль над недобросовестными застройщиками

Глава региона порекомендовал при необходимости инициировать уголовное разбирательство.

Источник: Восток Медиа

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в режиме видеоконференции провёл совещание с муниципальными районами по вопросам развития жилищного строительства в регионе. Главной темой встречи стала защита прав дольщиков. Глава региона отметил, что достройка проблемных объектов — первоочередная задача организаций, которые взяли на себя публичные обязательства.

Компании стали активнее строить новые жилые объекты в регионе. Сейчас с привлечением средств дольщиков возводят более 100 домов. При этом не редки случаи, когда застройщики не выполняют свои обязательства и по разным причинам переносят сроки ввода своих объектов. Такая ситуация сложилась с компаниями ООО «Барокко-строй плюс», ЖСК «Время», ООО «Мир Автаркия», ООО «ТехноСити», МУП «УКС», ООО «СамСтрой», ООО «Томари-Оро». При этом в ряде случаев этого можно было избежать. В ходе совещания отмечалось, что руководители компаний, несмотря на помощь региональных властей, уделяют недостаточное внимание решению проблемных вопросов.

Заместитель генерального директора ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» Андрей Харитонов сообщил, что предприятие достраивает 14 жилых домов «Дальспецстроя», которое находится в сложном финансовом положении. Руководство активно ищет финансирование и планирует продать некоторые активы. Текущих оборотных денег хватает лишь на то, чтобы до конца года ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома в микрорайоне «Строитель».

«Все должны понимать, что строительство доступного и комфортного жилья, социальной инфраструктуры — одна из наших главных задач. Это главное условие для закрепления населения, привлечения новых трудовых кадров, решения многих социальных вопросов, в том числе, связанных с демографией. Я хочу подчеркнуть, что эта работа находится на особом контроле у президента России. И за её невыполнение мы будем строго спрашивать. В первую очередь с тех, кто, получив средства наших граждан, не выполняет свои обязательства. Такие компании необходимо тщательнее контролировать, а при необходимости, инициировать уголовное разбирательство», — заявил Вячеслав Шпорт.

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