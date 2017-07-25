В Хабаровском крае усилят контроль над недобросовестными застройщиками

Источник: Восток Медиа

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в режиме видеоконференции провёл совещание с муниципальными районами по вопросам развития жилищного строительства в регионе. Главной темой встречи стала защита прав дольщиков. Глава региона отметил, что достройка проблемных объектов — первоочередная задача организаций, которые взяли на себя публичные обязательства.

Компании стали активнее строить новые жилые объекты в регионе. Сейчас с привлечением средств дольщиков возводят более 100 домов. При этом не редки случаи, когда застройщики не выполняют свои обязательства и по разным причинам переносят сроки ввода своих объектов. Такая ситуация сложилась с компаниями ООО «Барокко-строй плюс», ЖСК «Время», ООО «Мир Автаркия», ООО «ТехноСити», МУП «УКС», ООО «СамСтрой», ООО «Томари-Оро». При этом в ряде случаев этого можно было избежать. В ходе совещания отмечалось, что руководители компаний, несмотря на помощь региональных властей, уделяют недостаточное внимание решению проблемных вопросов.

Заместитель генерального директора ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» Андрей Харитонов сообщил, что предприятие достраивает 14 жилых домов «Дальспецстроя», которое находится в сложном финансовом положении. Руководство активно ищет финансирование и планирует продать некоторые активы. Текущих оборотных денег хватает лишь на то, чтобы до конца года ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома в микрорайоне «Строитель».