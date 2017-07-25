Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стрелков рассказал о ПВО ДНР и сбитом малазийском "Боинге"
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Получить гараж в собственность станет проще
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей
Британские ученые: долгое вождение снижает IQ
"Адская ночь": Украина о гибели целого отряда военных в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
09:10 (мск), источник: Коммерсантъ

КРПК объявила повторные конкурсы на строительство жилья в Березниках общей стоимостью 2,8 млрд руб

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) объявило повторный конкурс на строительство многоквартирных домов в правобережной части Березников (микрорайон «Любимов», кварталы № 6 и № 10).

Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ шести многоквартирных домов в квартале № 6 и еще двух домов в квартале № 10 правобережной части Березников. Площадь жилой застройки — более 86 тыс. кв.м. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля. Итоги конкурсов будут подведены 1 августа.

Напомним, что КРПК уже объявляла конкурсы по застройке двух участков микрорайона «Любимов» в Березниках. На участие в первых торгах заявились два претендента — пермское АО «ПЗСП» и саратовское АО «Объединенные энергетические технологии». Комиссия отклонила обе заявки из-за отсутствия документов, подтверждающих внесение обеспечения. Единственным интересантом на заключение контрактов стоимостью 681,9 млн руб. и на 1,588 млрд руб. также оказалась саратовское АО «Объединенные энергетические технологии». Его заявки были отклонены по той же причине. Все конкурсы признаны несостоявшимися.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 О советских милиционерах-отморозках
«Грабеж средь бела дня»
О советских милиционерах-отморозках
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN: Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
СМИ сообщили о наращивании сил Китая на границе с КНДР
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь