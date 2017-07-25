КРПК объявила повторные конкурсы на строительство жилья в Березниках общей стоимостью 2,8 млрд руб

Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ шести многоквартирных домов в квартале № 6 и еще двух домов в квартале № 10 правобережной части Березников. Площадь жилой застройки — более 86 тыс. кв.м. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля. Итоги конкурсов будут подведены 1 августа.



Напомним, что КРПК уже объявляла конкурсы по застройке двух участков микрорайона «Любимов» в Березниках. На участие в первых торгах заявились два претендента — пермское АО «ПЗСП» и саратовское АО «Объединенные энергетические технологии». Комиссия отклонила обе заявки из-за отсутствия документов, подтверждающих внесение обеспечения. Единственным интересантом на заключение контрактов стоимостью 681,9 млн руб. и на 1,588 млрд руб. также оказалась саратовское АО «Объединенные энергетические технологии». Его заявки были отклонены по той же причине. Все конкурсы признаны несостоявшимися.