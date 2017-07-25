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09:13 (мск), источник: Zakon.kz

В РК 6,5 тысяч км дорог будут платными

Для внедрения системы платности дорог проводится работы по привлечению займов на сумму 150 млн долларов.

Источник: Zakon.kz

Одним из приоритетных задач госпрограммы «Нурлы жол» является внедрение платности на автодорогах республиканского значения, проинформировал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, сообщает Zakon.kz. По словам главы ведомства, всего планируется 6,5 тысяч км автодорог сделать платными.

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«В текущем году мы приступили к монтажу системы взимания платы на автодорогах Астана-Темиртау (132 км) и Алматы-Капшагай (42 км). Также во втором полугодии планируем начать монтаж системы на автодороге Алматы-Хоргос (295 км). К концу года на данных участках планируем запустить систему», — сказал он.

Вместе с тем, до конца года планируется завершить разработку проекта на внедрение платности на 5,5 тысяч км (Капшагай-Талдыкорган, Астана — Костанай — граница РФ, Павлодар — граница РФ, Актобе — Уральск — граница РФ, Атырау — Доссор — Бейнеу — Акжигит — граница Узбекистана, граница РФ — Актобе — Кызылорда, Тараз — Кайнар, Щучинск — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ, Уральск граница РФ, Астана — Павлодар, Актау — Бейнеу, Кызылорда — Шымкент-Тараз, Шымкент — граница Узбекистана).

«На внедрение платности и дальнейшую эксплуатацию системы планируется привлечение инвесторов в лице всемирно известных компаний (Kapch, FETC, РТ-Инвест) с софинансированием средств у ЕБРР (период реализации 2018−2019 годах). В настоящее время АО «НК «КазАвтоЖол» проводит работу по привлечению займов ЕБРР на сумму 150 млн. долларов», — отметил Ж.

Касымбек. Ксения Давыдова, Астана.

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В РК 6,5 тысяч км дорог будут платными
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