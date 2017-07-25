УФАС оштрафовало на 5 млн участников картеля, обслуживавших сети в детсадах и школах Челябинска

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области оштрафовало три компании на общую сумму 5 млн рублей за организацию картеля на рынке по обслуживанию коммунальной инфраструктуры школ и детских садов в южноуральской столице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации ведомства, ООО «Мастер-Комфорт» назначен штраф в размере 2,1 млн, ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» — по 1,5 млн рублей.

Как следует из сообщения, организации разделили между собой рынок по оказанию услуг на обслуживание электрических установок и инженерных сетей муниципальных образовательных учреждений Челябинска по территориальному признаку. Первой «принадлежали» школы Центрального, Советского и Ленинского районов, второй — Тракторозаводского и Металлургического, третьей — Калининского и Курчатовского районов.

«Установлено, что участники картеля заключали договоры с заранее выбранными учреждениями по одинаковым ценам без проведения конкурентных процедур», — отмечается в сообщении УФАС.

Более 400 (из 461) детсадов и школ были распределены среди трех участников картеля. Другие компании, оказывающие аналогичные услуги (их более 20), фактически не могли предложить свои услуги.

Общий доход участников картеля с 2015 по первый квартал 2016 (за 15 месяцев) составил более 100 млн рублей.