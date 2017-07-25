УФАС оштрафовало на 5 млн участников картеля, обслуживавших сети в детсадах и школах Челябинска
Общий доход участников картеля за 15 месяцев составил более 100 млн рублей.
Общий доход участников картеля за 15 месяцев составил более 100 млн рублей.
Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области оштрафовало три компании на общую сумму 5 млн рублей за организацию картеля на рынке по обслуживанию коммунальной инфраструктуры школ и детских садов в южноуральской столице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации ведомства, ООО «Мастер-Комфорт» назначен штраф в размере 2,1 млн, ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» — по 1,5 млн рублей.
Как следует из сообщения, организации разделили между собой рынок по оказанию услуг на обслуживание электрических установок и инженерных сетей муниципальных образовательных учреждений Челябинска по территориальному признаку. Первой «принадлежали» школы Центрального, Советского и Ленинского районов, второй — Тракторозаводского и Металлургического, третьей — Калининского и Курчатовского районов.
«Установлено, что участники картеля заключали договоры с заранее выбранными учреждениями по одинаковым ценам без проведения конкурентных процедур», — отмечается в сообщении УФАС.
Более 400 (из 461) детсадов и школ были распределены среди трех участников картеля. Другие компании, оказывающие аналогичные услуги (их более 20), фактически не могли предложить свои услуги.
Общий доход участников картеля с 2015 по первый квартал 2016 (за 15 месяцев) составил более 100 млн рублей.
В связи с крупным размером дохода дело передано в правоохранительные органы для изучения действий компаний на соответствие требованиям Уголовного кодекса РФ. Сами участники сговора оспаривают правомерность решения Челябинского УФАС в суде.