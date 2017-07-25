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10:47 (мск), источник: Вести Приморье

Ещё шесть инвесторов получили статус резидентов Свободного порта

Инвесторы намерены реализовать проекты во Владивостоке, Уссурийске, Артёме, Партизанске и Надеждинском районе.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Резидентами Свободного порта Владивосток стали ещё шесть компаний. Инвесторы намерены реализовать проекты во Владивостоке, Уссурийске, Артёме, Партизанске и Надеждинском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока, в статусе резидента СПВ китайский инвестор намерен построить и запустить в Уссурийске предприятие по производству товаров повседневного спроса под новым брендом XING TIAN.

«На предприятии планируется наладить выпуск строительных материалов, производство обуви, теле- и радиоаппаратуры. Объем инвестиций в проект составит около 19 миллионов рублей, планируется создать 39 рабочих мест», — сообщили в корпорации.

По словам директора компании «ШУО ДА» Хэ Юншуан, в рамках проекта будет построено новое производственное помещение и склад общей площадью две тысячи квадратных метров, оборудование будет завезено из Китая.

«Сегодня ведется проектирование объекта, поданы документы на регистрацию товарного знака. Завершить строительство планируем во втором квартале 2018 года. Статус резидента Свободного порта Владивосток позволит организовать зону таможенного контроля для применения в перспективе свободной таможенной зоны», — добавил он.

Инвестиционный проект по созданию пешеходной улицы и современного яхтенного порта «Аквамарин» в бухте Федорова Амурского залива во Владивостоке реализует компания «АкваСтрой». Капиталовложения в проект составят 493 миллиона рублей, будет создано 18 рабочих мест.

Как отмечает директор компании Светлана Комогорцева, Владивосток и его акватория обладают большим потенциалом для развития морской, туристической и спортивной индустрии.

«Цель нашего проекта заключается в создании современного инфраструктурного объекта, который позволит проводить масштабные спортивные мероприятия, обеспечить стоянку спортивных и круизных яхт, приходящих во Владивосток. Строительные работы планируется начать в третьем квартале 2018 года. Статус резидента СПВ позволит дополнительно за счет налоговых льгот, упрощенного порядка привлечения иностранной рабочей силы и других преференций сократить сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию, уменьшить затраты на производство работ», — отметила она.

В Надеждинском районе Приморья планируется реализовать проект по созданию технического комплекса сервисного обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Инвестором выступает компания «Автопорт».

Другим проектом станет открытие завода по производству перил, оборудования для пищевой, рыбоперерабатывающей промышленности из нержавеющей стали компании «Асторсталь» во Владивостоке.

Предприятие по добыче щебня откроет компания «Карьер Северный» в Артеме. Компания «Радио Приморье» построит здание автостанции с торгово-офисными помещениями в Партизанске.

Напомним, Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» Президент России Владимир Путин подписал в 2015 году. Всего с момента его реализации в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 400 заявок на общую сумму инвестиций более 377 миллиардов рублей и перспективой создания более 37 тысяч рабочих мест.

Около 200 из Приморья уже получили статус резидента Свободного порта.

По словам Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в совокупности уникальные механизмы, появившиеся в крае — ТОРы и Свободный порт Владивосток, — за 10 лет могут увеличить ВРП края в 2,5 раза.

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