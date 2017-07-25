iPhone 8: финальный дизайн и все, что известно о юбилейном смартфоне Apple

Дизайн

Смартфон получит экран, занимающий почти всю площадь лицевой панели, а рамка по бокам будет иметь толщину всего 4 миллиметра. Сверху и снизу она также будет минимальной.

Cогласно источнику именно так будет выглядеть флагман Apple, когда выйдет на рынок этой осенью:

Apple следует основному тренду в дизайне смартфонов на сегодняшний день, которым можно назвать стремление уменьшить ширину рамки вокруг экрана, сделав так, чтобы сам экран занимал как можно большую площадь на лицевой панели устройства.

Одно из первых изображений устройства — заводской дизайн-макет. Желтым выделена область, которую занимает экран.

Компания Samsung, основной на сегодняшний день конкурент Apple, отчасти справилась с этой задачей, убрав с передней панели кнопку Home и заменив ее на виртуальную. Это позволило разработчикам существенно уменьшить рамки сверху и снизу, и полностью убрать рамку с боков за счет скругленного по краям экрана.

Согласно слухам, на изображении — передняя и задние панели iPhone 8, а также модуль камеры. На нем хорошо видно характерный вырез в верхней части экрана.

Apple, похоже, решила идти немного другим путем. Согласно попавшим в сеть дизайн-макетам и рендерам, компании пришлось оставить небольшую рамку по бокам экрана, но инженеры смогли почти полностью убрать ее в верхней и нижней частях устройства.

При этом, чтобы разместить динамик, фронтальную камеру и датчик приближения, разработчики решили сделать в верхней части экрана специальный вырез. Похожее решение применяется и в смартфоне Энди Рубина, автора OS Android. Однако такое нововведение пока вызывает у пользователей споры.

iPhone 8 в белом и черном цветах с вырезом в верхней части

Кнопки Home, конечно, в смартфоне не будет. Но куда деть сканер отпечатка пальца, который теперь, с легкой руки Apple, есть почти в каждом смартфоне, если почти вся передняя часть устройства занята экраном? Samsung разместила сканер на задней панели Galaxy S8.

Это довольно удобно, поскольку когда мы держим смартфон, то указательный палец как раз идеально ложится в область рядом с камерой. Однако многие пользователи посчитали это моветоном и стали требовать встроить датчик в экран. На момент написания материала этого не удалось ни одному из производителей.

Недавно появились слухи о том, что Apple смогла справиться с задачей, и iPhone 8 будет первым смартфоном с датчиком отпечатка, встроенным в экран. Однако потом оптимизма стало меньше…

Эксперты стали говорить о том, что компания применит совсем другое решение, а именно — 3D-распознавание лица. О нем мы поговорим ниже, но, так или иначе, всю переднюю панель займет экран с вырезом. На задней панели будет расположена только двойная камера и светодиодная вспышка, сбоку — кнопки регулировки громкости и включения. Разъём для наушников, конечно, не будет.

Таким образом, по размерам (143,5×7 x7,5 мм) смартфон будет меньше iPhone 7, но площадь его экрана будет больше.

Также известно, что iPhone 8 будет поставляться в меньшем количестве цветов (только в черном и белом?), чем iPhone 7s и iPhone 7s Plus, которые появятся одновременно с флагманом. Проще всего рассмотреть смартфон во всех подробностях в этом видео:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pW1gx086ZxU?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А теперь давайте разберемся в других слухах и утечках, которые могут пролить свет на особенности и характеристики устройства.

Распознавание лиц

Новая функция распознавания лица может полностью заменить Touch ID, в том числе для разблокировки устройства и авторизации платежей.

Компания Largan Precision объявила о том, что она будет изготовлять объективы для модулей 3D-сканеров сетчатки и лица по заказу Foxconn (завод-производитель iPhone). Этот датчик призван существенно улучшить механизм распознавания радужной оболочки глаза, а также технологию распознавания лица в грядущем iPhone, и его не получится обмануть так просто, как в Samsung Galaxy S8.

Экран

Устройство получит Super AMOLED экран диагональю 5,8 дюймов, который займет 70,4% передней панели, с разрешением 750×1334 pixels (~300 ppi) и 16 миллионами цветов.

Вслед за новыми iPad, Apple, скорее всего, реализует в iPhone 8 экранную технологию True Tone. Кроме того, iPhone 8 может получить технологию ProMotion, впервые представленную в новых 10,5- и 12,9-дюймовых iPad Pro в прошлом месяце. Когда это необходимо, экраны ProMotion способны обновляться с более высокой частотой, что резко снижает размытость изображения, особенно при прокрутке.

В других ситуациях частота будет понижаться для экономии батареи. Согласно источнику, управлять экраном ProMotion, а также задачами, связанными с искусственным интеллектом (распознавание изображений, текста), будет отдельный чип Neuro Engine от Apple.

Дополненная реальность и фото

Сенсорный лазерный датчик позволит iPhone 8 с высокой точностью определять глубину при работе с технологиями дополненной реальности. Это помогло бы компании повысить качество работы приложений ARKit и тем самым сделать технологию еще мощнее.

Один из вариантов того, как флагман от Apple может работать с дополненной реальностью.

В дополнение к преимуществам дополненной реальности, 3D-система обеспечит «более точный автофокус для режима фото». В частности, Apple, как говорят, будет использовать лазерную систему VSCEL. Для дополненной реальности это означает, что все в ней станет еще более реалистичным, а для съемки — что объектив сможет лучше фокусироваться на конкретных деталях сцены.

Технология обеспечивает автоматическую настройку цветности и изменение яркости дисплея под окружающее освещение.

Все остальное

О других технических составляющих устройства мало что известно. Скорее всего, флагманский смартфон Apple будет работать на четырехъядерном чипе A11 с 8 ГБ оперативной памяти и графическим ускорителем Apple нового поколения. Доступные варианты внутренней памяти, вероятно, будут стартовать от 64 ГБ.

Беспроводная зарядка может выглядеть примерно так.

Также, согласно предположениям экспертов, iPhone 8 будет поддерживать беспроводную зарядку, но, скорее всего, по индуктивной технологии. Наконец, iPhone 8 получит защиту от влаги и пыли, а также будет выдерживать кратковременное (до 30 минут) погружение в воду на глубину до 1 метра по стандарту IP68.

Программное обеспечение

Новый смартфон будет работать на iOS 11, которая уже была представлена на летней WWDC и будет доступна для скачивания на поддерживающие оболочку устройства одновременно с анонсом iPhone 8. В нем самом она будет предустановлена. Мы уже подробно рассказывали о новой версии iOS, бета версии которой выходят еженедельно.

Однако с тех по появилось много новой информации. Известно, что теперь пользователи мобильной системы Apple могут передавать друг другу деньги через мессенджер iMessage с помощью Apple Pay.

iPhone 8 c iOS 11 на борту.

Мобильная система поддерживает новый формат изображений HEIF. Фото с iPhone 8 будут «весить» в два раза меньше. Видеоролики также получили новый кодек HEVC, это серьезно экономит место — практически в два раза.

Кроме того, теперь, если в смартфоне заканчивается место, можно настроить автоматическое удаление неиспользуемых программ с сохранением всех документов и данных из них. А еще в iOS11 можно сохранять переписку в iCloud, тем самым освобождая драгоценное место для новых фотографий или музыки.

iPhone 8 c iOS 11 на борту.

В iOS 11 изменили интерфейс экрана блокировки и Control Center — панель управления функциями, которая открывается из нижней части. Изменился дизайн, управление плеером вернулось на главный экран и самое главное — пункты меню можно добавлять и изменять их порядок.

Также iOS 11 получила расширенную поддержку дополненной реальности (AR). Еще в iOS 11 появились новые фотофильтры, теперь их ровно 10 штук. Некоторые из старых получили новые названия.

Один в поле не воин

По слухам, iPhone 8 будет представлен осенью вместе с собратьями — iPhone 7s и 7s Plus. В отличие от «восьмерки», модели 7s сохранят LCD-экраны своих предшественников и их размеры — 4,7 и 5,5 соответственно. Кроме того, младшие братья получат улучшенную начинку — новые процессоры, больше памяти и, вероятно, претерпят другие изменения.

Производственные формы.

Сроки появления и цены

По оценкам экспертов iPhone 8 будет стоить на российском рынке от 80 до 90 тыс. рублей при том, что в США его можно будет купить примерно за 1000 долларов.