Свердловское правительство рассказало, как поменять старые лифты на льготных условиях

«Для таких домов будет сохранена та же стоимость оборудования и монтажных работ и та же трехгодичная рассрочка по оплате. Разница будет заключаться лишь в условиях внесения платежей. В отличие от регионального оператора, по договору с которым замена лифтов в МКД производится без предварительного авансирования, владельцам спецсчетов в качестве гарантийных обязательств перед подрядчиком необходимо будет внести пятидесятипроцентную предоплату», — рассказал глава минЖКХ региона Николай Смирнов.

О готовности работать на таких условиях уже заявили Щербинский и Карачаровский лифтостроительные заводы. «Собственникам МКД, принявшим решение воспользоваться при замене лифтов этим механизмом, необходимо подать заявку в областное министерство энергетики и ЖКХ. Те же, для кого эти условия по какой-либо причине неприемлемы, могут перейти в Региональный фонд капремонта и произвести эти работы на общих основаниях», — пояснил министр.