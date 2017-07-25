Свердловское правительство рассказало, как поменять старые лифты на льготных условиях
На Среднем Урале разработан механизм замены старых лифтов в домах, жители которых собирают деньги на капремонт на спецсчетах.
На Среднем Урале разработан механизм замены старых лифтов в домах, жители которых собирают деньги на капремонт на спецсчетах.
«Для таких домов будет сохранена та же стоимость оборудования и монтажных работ и та же трехгодичная рассрочка по оплате. Разница будет заключаться лишь в условиях внесения платежей. В отличие от регионального оператора, по договору с которым замена лифтов в МКД производится без предварительного авансирования, владельцам спецсчетов в качестве гарантийных обязательств перед подрядчиком необходимо будет внести пятидесятипроцентную предоплату», — рассказал глава минЖКХ региона Николай Смирнов.
О готовности работать на таких условиях уже заявили Щербинский и Карачаровский лифтостроительные заводы. «Собственникам МКД, принявшим решение воспользоваться при замене лифтов этим механизмом, необходимо подать заявку в областное министерство энергетики и ЖКХ. Те же, для кого эти условия по
Напомним, по поручению главы региона Евгения Куйвашева в регионе принята программа по ускоренной замене отслужившего свой срок лифтового оборудования. С сентября 2016 года по май 2017 года в многоквартирных домах Среднего Урала без дополнительных трат удалось обновить около 1200 лифтов. Это почти треть от имеющейся потребности. В рамках второго этапа — к маю 2018 года — в МКД будет заменено еще более 500 лифтов.