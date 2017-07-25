В центре Челябинска до 15 сентября закроют оживленный перекресток
Движение будет прекращено от пересечения улиц Сони Кривой и Энтузиастов.
Движение будет прекращено от пересечения улиц Сони Кривой и Энтузиастов.
Движение транспорта на одном из самых оживленных перекрестков в центре Челябинска будет закрыто с вечера 25 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
Напомним также, что с сегодняшнего дня закрыто движение авто- и электротранспорта по улице Героев Танкограда (Тракторозаводский район). Движение на участке от Валдайской до Комарова будет прекращено до десяти часов вечера 6 августа, для троллейбусов — 28 июля. На этом участке Героев Танкограда будет производиться ремонт асфальтобетонного покрытия.
Власти просят горожан заранее планировать поездки с учетом распространенной информации.