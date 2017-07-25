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09:46 (мск), источник: dostup1.ru

В центре Челябинска до 15 сентября закроют оживленный перекресток

Движение будет прекращено от пересечения улиц Сони Кривой и Энтузиастов.

Движение транспорта на одном из самых оживленных перекрестков в центре Челябинска будет закрыто с вечера 25 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, до 20.00 15 сентября будет прекращено движение транспорта от пересечения улиц Сони Кривой и Энтузиастов (Центральный район) до дома № 63 по Сони Кривой. Там будет проходить реконструкция теплотрассы.

Напомним также, что с сегодняшнего дня закрыто движение авто- и электротранспорта по улице Героев Танкограда (Тракторозаводский район). Движение на участке от Валдайской до Комарова будет прекращено до десяти часов вечера 6 августа, для троллейбусов — 28 июля. На этом участке Героев Танкограда будет производиться ремонт асфальтобетонного покрытия.

Власти просят горожан заранее планировать поездки с учетом распространенной информации.

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