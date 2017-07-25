Onur Air продолжает срывать уральские чартеры в Турцию
Печально прославившаяся своей непунктуальностью в Екатеринбурге, турецкая авиакомпания Onur Air начала срывать свои чартеры и в Перми.
Печально прославившаяся своей непунктуальностью в Екатеринбурге, турецкая авиакомпания Onur Air начала срывать свои чартеры и в Перми.
Рейс из аэропорта Большое Савино должен был улететь в Анталью накануне в 07:50, но вылетел почти спустя сутки — в 05:05 25 июля. Часть пассажиров пришлось разместить в гостинице, транспортная прокуратура изучает ситуацию.
Напомним, аналогичная кофликтная ситуация уже не раз складывалась в этом месяце в екатеринбургском аэропорту Кольцово.