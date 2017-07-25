В Омской области найдены новые очаги свиной чумы
Вирус африканской чумы свиней обнаружен в деревне Солоновка Таврического района и селе
Вирус африканской чумы свиней обнаружен в деревне Солоновка Таврического района и селе
Как заявил начальник регионального управления по ветеринарии Владимир Плащенко на заседании комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, новые очаги заболевания африканской чумы свиней были обнаружены в минувшие выходные. Сейчас там устанавливается карантин. В зону отчуждения также попали деревни Калиновка, Быструха, Степановка Любинского района и село Луговое Таврического района.
По состоянию на понедельник, 24 июля, в Любинском, Саргатском и Омском районах уже уничтожено 3125 свиней, что составляет около 192 тонн свинины в живом весе.