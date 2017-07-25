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10:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области найдены новые очаги свиной чумы

Вирус африканской чумы свиней обнаружен в деревне Солоновка Таврического района и селе Увало-Ядрино Любинского района.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил начальник регионального управления по ветеринарии Владимир Плащенко на заседании комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, новые очаги заболевания африканской чумы свиней были обнаружены в минувшие выходные. Сейчас там устанавливается карантин. В зону отчуждения также попали деревни Калиновка, Быструха, Степановка Любинского района и село Луговое Таврического района.

По состоянию на понедельник, 24 июля, в Любинском, Саргатском и Омском районах уже уничтожено 3125 свиней, что составляет около 192 тонн свинины в живом весе.

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