Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову пришлось бежать из России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Актриса из России стала звездой светского вечера в Монако (фото)
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Фото взрослых дочек Агутина произвело фурор в Сети
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
СМИ: В Киеве сказали о потерях ВСУ после "адской" ночи в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Фото взрослых дочек Агутина произвело фурор в Сети
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10:27 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе начали укладывать асфальт по новой технологии

Если верить специалистам, теперь дороги смогут прослужить дольше.

Первые метры нового асфальта уложили на проспекте Салавата Юлаева. Пока это около 150 метров. Особенность нового покрытия — высокая плотность. Это позволит значительно увеличить долговечность дороги.

Работы выполняются в рамках программы «Безопасная и качественная дорога», где главный принцип — увеличение межремонтных сроков.

Как утверждают специалисты, новое покрытые прослужит около 12 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Звездная пара из "Игры престолов" сбежала в дом со рвом
Трехлетняя девочка несколько дней жила с мертвой бабушкой
Звездная пара из "Игры престолов" сбежала в дом со рвом
Банк «Югра» подал иск о признании решений ЦБ незаконными
Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
СМИ сообщили о наращивании сил Китая на границе с КНДР
Российские регионы определились с размером курортного сбора
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
КХЛ отстранила Зарипова от участия в чемпионате на два года Дисциплинарный комитет IIHF ранее рассмотрел «дело Зарипова» и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь