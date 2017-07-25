В Уфе начали укладывать асфальт по новой технологии
Если верить специалистам, теперь дороги смогут прослужить дольше.
Если верить специалистам, теперь дороги смогут прослужить дольше.
Первые метры нового асфальта уложили на проспекте Салавата Юлаева. Пока это около 150 метров. Особенность нового покрытия — высокая плотность. Это позволит значительно увеличить долговечность дороги.
Работы выполняются в рамках программы «Безопасная и качественная дорога», где главный принцип — увеличение межремонтных сроков.
Как утверждают специалисты, новое покрытые прослужит около 12 лет.