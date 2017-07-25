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10:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские регионы определились с размером курортного сбора

Власти российских регионов, на территории которых с 1 мая 2018 года начнет взиматься курортный сбор, определились с его размерами. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Источник: РИА "Новости"

Начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края Юрий Захаров заявил, что с туристов возьмут 30 рублей в сутки. При этом сбор будут взимать лишь на территории города-курорта Белокуриха. По оценке Захарова, за год таким образом удастся привлечь порядка 50 миллионов рублей.

В Крыму потенциальный доход за пятилетний период оценили в 16 миллиардов рублей. При этом сумма курортного сбора на полуострове составит от 25 до 35 рублей. Планируется, что путешественники заплатят за все дни сразу, в начале отдыха.

В Севастополе от взимания туристического налога отказались.

Как уточняет АТОР, в Краснодарском крае говорят о 20−30 рублях курортного сбора в день, в Ставропольском — о 30−50 рублях.

В середине июля Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон о введении в России курортного сбора. Эксперимент по взиманию налога с туристов за пользование курортной инфраструктурой проводится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Сбор начнут взимать в 2018 году. Его сумма не должна превышать 100 рублей с человека в сутки.

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Комментарии
7
skkrona Строительство
Есть предложение, ввести ещё налог на отдых на реках и водоёмах, на дачах и даже у дома если решил отдохнуть, то и тут нужно брать налог. Вообще нужно ввести налог на отдых.
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Любовь Макарова
В России итак дорого отдыхать, теперь будет еще дороже. Интересный подход к развитию российского туризма!!!! В этой думе хоть у кого-то мозги есть?
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Константин Бахвалов
Не только Дума (точнее Единороссы) в ответе за подобные антироссийские законы, но и Путин В.В. без подписи которого не один закон в России не будет действовать. Эта СИСТЕМА!!!
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Как курортный сбор повлияет на отдых в России
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20 июля© Ньюстюб
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