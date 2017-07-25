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10:32 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский край стал лидером в СФО по трудоустройству

В этом году на постоянную работу устроились 28 тысяч жителей региона.

Источник: Reuters

В текущем году в Красноярском крае около 28 тысяч жителей нашли постоянное место работы. Это самый высокий показатель трудоустройства среди регионов Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения.

На сегодняшний день краевые работодатели готовы принять на постоянную работу 36,3 тысячи сотрудников. В аналогичном периоде прошлого года в краевом банке данных располагались сведения лишь о 33,2 тысячах таких вакансий.

Например, золотодобывающей компании «Полюс» для работы в Северо-Енисейском районе требуются инженеры, механики, заместитель начальника лаборатории, а также работники по другим профессиям и специальностям. А в АО «Ионесси» на постоянную работу в Красноярске требуется сборщик обуви и обработчики деталей и изделий.

Помимо прочего, особенно востребованы на региональном рынке труда специалисты строительной отрасли, в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств, также много вакансий есть в обрабатывающих производствах.

Увеличилось число предложений и в сельских поселениях. Там наиболее востребованы работники в сфере сельского хозяйства, транспорта, торговли, обрабатывающих производств, строительства и добычи полезных ископаемых.

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