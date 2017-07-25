Красноярский край стал лидером в СФО по трудоустройству
В этом году на постоянную работу устроились 28 тысяч жителей региона.
В этом году на постоянную работу устроились 28 тысяч жителей региона.
В текущем году в Красноярском крае около 28 тысяч жителей нашли постоянное место работы. Это самый высокий показатель трудоустройства среди регионов Сибирского федерального округа, сообщили в
На сегодняшний день краевые работодатели готовы принять на постоянную работу 36,3 тысячи сотрудников. В аналогичном периоде прошлого года в краевом банке данных располагались сведения лишь о 33,2 тысячах таких вакансий.
Например, золотодобывающей компании «Полюс» для работы в
Помимо прочего, особенно востребованы на региональном рынке труда специалисты строительной отрасли, в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств, также много вакансий есть в обрабатывающих производствах.
Увеличилось число предложений и в сельских поселениях. Там наиболее востребованы работники в сфере сельского хозяйства, транспорта, торговли, обрабатывающих производств, строительства и добычи полезных ископаемых.