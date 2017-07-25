Более 10 млрд рублей направят на улучшение качества жизни населения в Хабаровском крае

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.

В правительстве Хабаровского края подвели предварительные итоги освоения бюджетных инвестиций, направленных на развитие социальной сферы. Годовой портфель привлеченных средств в этом направлении составляет 10,7 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей планируется получить из федерального бюджета и 0,5 млрд рублей — из Фонда содействия реформированию ЖКХ. По итогам первого полугодия уже освоено 2,7 млрд рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как сообщили в краевом Минфине, основной объем привлеченных средств направят на строительство социальных объектов. Так, в этом году появятся три школы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и селе Мариинском Ульчского района. Планируется завершить строительство акушерского корпуса перинатального центра в Хабаровске, фельдшерско-акушерского пункта в селе Средний Ургал, отделения Горинского психоневрологического диспансера в поселке Березовый Солнечного района и спорткомплекса в поселке Снежный.

Более 2 млрд рублей направят в крае на дорожное строительство. До конца года введут в эксплуатацию более 35 километров краевых дорог, почти 3 километра дорог местного значения. Кроме того, часть средств пойдет на реализацию нового масштабного проекта на условиях государственно-частного партнерства — строительство объездной дороги в Хабаровске.

На строительство коммунальных объектов предусмотрено 2,1 млрд рублей. Планируется возвести 4 коммунальных объекта в городе Комсомольске-на-Амуре, поселках Переяславка, Чегдомын. Более 1 млрд рублей направят на жилищное строительство. Предстоит ввести в эксплуатацию жилой дом в селе Чумикан, завершаются работы по сейсмоусилению жилых домов в Советско-Гаванском районе. Планируется обеспечить жильем не менее 569 граждан, из них 500 детей-сирот и 21-го ветерана Великой Отечественной войны.

Часть инвестиций будет задействована в сфере экономического развития. К концу года появятся бизнес инкубатор в Комсомольске-на-Амуре, служебно-пассажирское здание аэропорта Чумикан, объекты инфраструктуры промышленной зоны в п. Чегдомын, объекты водного хозяйства, набережные в Хабаровске и Комсомольске, охрану окружающей среды.

«Сегодня органам исполнительной власти края и главам муниципальных образований следует выстроить свою работу таким образом, чтобы обеспечить достижение показателей результативности инвестиций во втором полугодии. Основное внимание следует обратить на соблюдение графиков выполнения мероприятий по проектированию и строительству объектов, предусмотренных соглашениями», — отметил заместитель председателя правительства края — министр финансов Александр Кацуба.