Более 10 млрд рублей направят на улучшение качества жизни населения в Хабаровском крае
Основную долю привлеченных средств потратят на объекты социальной сферы.
Основную долю привлеченных средств потратят на объекты социальной сферы.
Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.
В правительстве Хабаровского края подвели предварительные итоги освоения бюджетных инвестиций, направленных на развитие социальной сферы. Годовой портфель привлеченных средств в этом направлении составляет 10,7 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей планируется получить из федерального бюджета и 0,5 млрд рублей — из Фонда содействия реформированию ЖКХ. По итогам первого полугодия уже освоено 2,7 млрд рублей, сообщили ИА AmurMedia в
Как сообщили в краевом Минфине, основной объем привлеченных средств направят на строительство социальных объектов. Так, в этом году появятся три школы в Хабаровске,
Более 2 млрд рублей направят в крае на дорожное строительство. До конца года введут в эксплуатацию более 35 километров краевых дорог, почти 3 километра дорог местного значения. Кроме того, часть средств пойдет на реализацию нового масштабного проекта на условиях
На строительство коммунальных объектов предусмотрено 2,1 млрд рублей. Планируется возвести 4 коммунальных объекта в городе
Часть инвестиций будет задействована в сфере экономического развития. К концу года появятся бизнес инкубатор в
«Сегодня органам исполнительной власти края и главам муниципальных образований следует выстроить свою работу таким образом, чтобы обеспечить достижение показателей результативности инвестиций во втором полугодии. Основное внимание следует обратить на соблюдение графиков выполнения мероприятий по проектированию и строительству объектов, предусмотренных соглашениями», — отметил заместитель председателя правительства края — министр финансов Александр Кацуба.
Напомним, в прошлом году на развитие ряда социальных направлений было привлечено более 7,35 млрд рублей. Все средства освоены в полном объеме.