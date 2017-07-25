Банк «Югра» подал иск о признании решений ЦБ незаконными
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк «Югра» подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными решения регулятора. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк «Югра» подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными решения регулятора. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Заявление зарегистрировано 24 июля. Подробности требований банка не раскрываются.
Ситуация вокруг «Югры»
Банк России 10 июля 2017 г. ввел в банке «Югра» временную администрацию сроком на полгода и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов
Объем страховых выплат вкладчикам «Югры» оценивается в 170 млрд руб. Это крупнейший страховой случай за всю историю системы страхования вкладов в РФ.
Однако Генпрокуратура оспорила правомерность действий регулятора и потребовала отменить приказы ЦБ относительно деятельности банка «Югра». Кроме того, по данным источника ТАСС в банковских кругах, Генпрокуратура предостерегла Агентство по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам «Югры».
В ответ Банк России направил в надзорный орган документы, подтверждающие правомочность своих действий в отношении «Югры». Несмотря на протесты Генпрокуратуры, все