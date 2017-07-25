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10:22 (мск), источник: ТАСС

Банк «Югра» подал иск о признании решений ЦБ незаконными

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк «Югра» подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными решения регулятора. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Заявление зарегистрировано 24 июля. Подробности требований банка не раскрываются.

Ситуация вокруг «Югры»

Банк России 10 июля 2017 г. ввел в банке «Югра» временную администрацию сроком на полгода и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов из-за неустойчивого финансового положения банка. ЦБ заподозрил «Югру» в недостоверной отчетности, манипуляциях со вкладами и возможном выводе активов.

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Объем страховых выплат вкладчикам «Югры» оценивается в 170 млрд руб. Это крупнейший страховой случай за всю историю системы страхования вкладов в РФ.

Однако Генпрокуратура оспорила правомерность действий регулятора и потребовала отменить приказы ЦБ относительно деятельности банка «Югра». Кроме того, по данным источника ТАСС в банковских кругах, Генпрокуратура предостерегла Агентство по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам «Югры».

В ответ Банк России направил в надзорный орган документы, подтверждающие правомочность своих действий в отношении «Югры». Несмотря на протесты Генпрокуратуры, все банки-агенты — ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие» и банк «Уралсиб» — начали страховые выплаты вкладчикам «Югры» в установленный срок, с 20 июля.

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