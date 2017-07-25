Гнусоапокалипсис. Насекомые угрожают развитию животноводства в Сибири

Если власть и наука в срочном порядке не обратят внимание на проблему, то скоро можно будет поставить крест на сельскохозяйственном животноводстве и многих других видах деятельности. Корреспондент Аиф-Новосибирск выяснил к каким последствиям может привести нашествие насекомых.

«В период массового лёта гнуса в районах Сибири удои молока у коров уменьшаются на 33%. Производительность труда лесорубов и сельхозрабочих снижается в летние месяцы из-за гнуса наполовину». Эти данные были обнародованы ещё в 1967 году в постановлении Совета Министров СССР «О мероприятиях по защите населения и сельскохозяйственных животных от гнуса и других опасных насекомых».

Собаку «съели».

Климат в Сибири с каждым годом становится всё более тёплым и влажным. Причина — пресловутое глобальное потепление. А значит, условия для размножения насекомых — самые благоприятные. На Алтае в больницы обращается всё больше людей, пострадавших от нападений мошек. Как рассказала местным журналистам доцент кафедры зоологии АлтГУ Ирина КУДРЯШОВА, на территории Сибири обитает более 40 различных видов мошкары. В этом сезоне распространились крупные виды, имеющие очень токсичную слюну.

Север Новосибирской области оккупировали слепни размером с колибри. Группируясь в стаи, они способны заживо съесть небольшое животное.

Если люди ещё могут защититься с помощью одежды и химикатов, то для животных нашествие гнуса превращается в апокалипсис. «Слепни заедают животных прямо насмерть. Они же ещё откладывают личинки: в ушах, глазах, ноздрях животных», — объяснял руководитель департамента по охране животного мира Новосибирской области Пётр ГОГА.

В Томской тайге — полчища мошек и мокрецов. «Летом потерявшуюся собаку гнус легко способен умертвить в считанные часы. Вначале собака слепнет. Не имея возможности отдыхать и спать, ориентироваться, вынужденная безостановочно двигаться, она быстро теряет силы и гибнет. Когда собака теряется летом в тайге, особенно в конце июня — начале июля, то отыскать животное живым уже через пару дней — шансы ничтожны», — так описывает гнусное сибирское лето член Русского географического общества Татьяна Немшанова.

Группа ДДТ.

В 60-е годы прошлого века в Сибири была развёрнута системная борьба с гнусом — пастбища и сельхозугодья обрабатывали инсектицидными препаратами. Когда в сельском хозяйстве применяли препарат ДДТ, никаких вредных насекомых вообще не было. Но потом ДДТ признали токсичным и запретили. После этого в советском сельском хозяйстве пытались применять более щадящие препараты. Однако в перестройку появилась гипотеза, что уничтожение комаров и мошек негативно влияет на численность рыб и птиц. С тех пор гнуса с каждым годом всё больше.

Гипотеза о рыбах и птицах — весьма спорна. «Этот гнус слишком мелкий для птиц, птицы питаются более крупной пищей. К тому же комары находятся внизу, в траве, а птицы — выше. Конечно, есть и наземные птицы, но даже они комаров не видят», — говорит заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Владимир Романенко.

На самом деле размножению гнуса способствовал переход на рыночную экономику. Сельскохозяйственные и лесные угодья, парки и скверы стали частными. Соответственно, госбюджет перестал выделять деньги на инсектицидную обработку. А частники не хотят нести лишние траты. Но если власть и бизнес не обратят внимание на прогрессирующую проблему, вести природно-хозяйственную деятельность в Сибири скоро будет невозможно.

Мнение эксперта.

Эксперт Независимой Общественной экологической экспертизы Владимир Быков.