В Челябинске ликвидированы 6 продуктовых киосков и 3 автопарковки
Владельцам было предложено самостоятельно демонтировать объекты, но они не выполнили предписания.
Владельцам было предложено самостоятельно демонтировать объекты, но они не выполнили предписания.
Сотрудники полиции Челябинска совместно с администрацией города ликвидировали девять объектов, не имеющих правоустанавливающих документов на земельные участки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информация отделения по связям со СМИ УМВД по Челябинску, прекращена работа трех автопарковок и шести продуктовых киосков в Калининском, Курчатовском и Ленинском районах.
«Ранее владельцы были уведомлены о самостоятельном сносе незаконно установленных объектов, но не выполнили предписаний», — говорится в сообщении.
В полиции говорят, что работа по ликвидации несанкционированных автомобильных стоянок и парковок, а также по пресечению незаконной предпринимательской деятельности в сфере торговли будет продолжена.