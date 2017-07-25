В Челябинске ликвидированы 6 продуктовых киосков и 3 автопарковки

Сотрудники полиции Челябинска совместно с администрацией города ликвидировали девять объектов, не имеющих правоустанавливающих документов на земельные участки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информация отделения по связям со СМИ УМВД по Челябинску, прекращена работа трех автопарковок и шести продуктовых киосков в Калининском, Курчатовском и Ленинском районах.

«Ранее владельцы были уведомлены о самостоятельном сносе незаконно установленных объектов, но не выполнили предписаний», — говорится в сообщении.