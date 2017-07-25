Восстановлено движение по трассе Пермь-Екатеринбург

По информации ФГУ «Уралуправтодор», в 10:00 25 июля движение через реку Юг по трассе Пермь-Екатеринбург было восстановлено. Накануне вечером дорожники закончили установку металлического барьерного ограждения.



За то время, пока обход Бершети был закрыт, на нем были проведены следующие виды работ: устройство заборной стенки моста и струенаправляющей конструкции из шпунта, отсыпка конуса насыпи дренирующим грунтом, монтаж переходных плит сопряжения с последующим омоноличиванием, устройство асфальтобетонного покрытия.



Напомним, мост через реку Юг обрушился 7 июля. Были повреждены переходные плиты. По этой причины срок сдачи участка был перенесен с 20 июля на 25—26 июля .