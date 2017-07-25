Восстановлено движение по трассе Пермь-Екатеринбург
В начале июля мост через реку Юг обрушился
В начале июля мост через реку Юг обрушился
По информации ФГУ «Уралуправтодор», в 10:00 25 июля движение через реку Юг по трассе
За то время, пока обход Бершети был закрыт, на нем были проведены следующие виды работ: устройство заборной стенки моста и струенаправляющей конструкции из шпунта, отсыпка конуса насыпи дренирующим грунтом, монтаж переходных плит сопряжения с последующим омоноличиванием, устройство асфальтобетонного покрытия.
Напомним, мост через реку Юг обрушился 7 июля. Были повреждены переходные плиты. По этой причины срок сдачи участка был перенесен с 20 июля на