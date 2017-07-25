Судебные приставы за долги перевозчика наложили арест на 6 его автобусов

Как сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю, в отделе судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительный документ о взыскании с транспортной компании ООО «ТК «Актуал» задолженности по договору поставки топлива, пени, госпошлины в размере более 1,8 млн руб. в пользу автозаправочной станции.

В ходе исполнительного производства установлено, что в собственности у организации-должника имеются автобусы, которые используются для пассажирских перевозок. В виду того, что в добровольном порядке директор компании свои обязательства не выполнял, судебным приставам был наложен арест на 6 автобусов марок «Mercedes-Benz Sprinter», Daimler-Benz, и отечественный ПАЗик. Предварительная оценка арестованного имущества составляет 1, 8 млн руб..