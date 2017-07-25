В Уфе сообщили об отключении воды в домах 26 и 27 июля
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды в домах 26 и 27 июля для проведения ремонтных работ.
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды в домах 26 и 27 июля для проведения ремонтных работ.
В Кировском районе 26 июля с 11 до 17 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Крайняя, 14, 51 и ул. Якуба Коласа, 14, 51.
В Демском районе 27 июля с 11 до 19 часов холодная вода будет отключена в домах по следующим адресам:
В Калининском районе 27 июля с 11 до 17 часов горячую и холодную воду отключат на ул. Касимовская, 6/2, 10/2.