На развитие системы фотовидеофиксации в Пермском крае направят 700 млн руб

Среди приоритетных направлений совместной с правоохранителями деятельности Максим Решетников назвал борьбу с наркоманией. Для продвижения в этом направлении врио губернатора призвал консолидировать усилия всех ветвей и уровней власти и гражданского общества. Финансирование региональной программы борьбы с наркоманией составляет 11,4 млн руб. в год.



Также Максим Решетников призвал полицейских тщательно расследовать и доводить до конца уголовные дела о мошенничестве с долевым строительством и о преднамеренном банкротстве. Врио губернатора отметил, что краевые власти организовали закупку 63 автомобилей для оснащения дорожно-патрульной, патрульно-постовой службы и службы участковых уполномоченных. В этом году создан краевой штаб добровольных народных дружин.



Еще одно из приоритетных направлений сотрудничества — обоснованная миграционная политика. Сегодня ведется ремонт здания центра временного содержания иностранных граждан в Перми на улице Ласьвинской, 98. В бюджете на эти цели предусмотрено 29 млн руб. Срок окончания работ — 2018 год. Параллельно на соседнем участке идут проектные работы по строительству многофункционального миграционного центра Пермского края по выдаче трудовых патентов. Из бюджета на объект выделено 164,5 млн руб., центр должен заработать в следующем году. В то же время, от полиции ожидается усиление контроля над соблюдением законов всеми приезжающими иностранцами, подчеркнул Максим Решетников.