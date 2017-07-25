На развитие системы фотовидеофиксации в Пермском крае направят 700 млн руб
На развитие системы фотовидеофиксации на территории Пермского края планируется направить около 700 млн руб.
На развитие системы фотовидеофиксации на территории Пермского края планируется направить около 700 млн руб.
В этом году в Перми будут установлены 34 комплекса фотовидеофиксации и 12 объектов видеонаблюдения (40 камер). Затем вопрос последовательно будет решаться в территориях.
Такие данные были озвучены на коллегии ГУ МВД по Пермскому краю, посвященном итогам полугодия, в котором принял участие врио губернатора Пермского края Максим Решетников.
По данным краевого главка МВД, за первое полугодие 2017 года правоохранительными органами края раскрыто более 13 тыс. преступлений. Количество нераскрытых преступлений сократилось на 35,2%.
Среди приоритетных направлений совместной с правоохранителями деятельности Максим Решетников назвал борьбу с наркоманией. Для продвижения в этом направлении врио губернатора призвал консолидировать усилия всех ветвей и уровней власти и гражданского общества. Финансирование региональной программы борьбы с наркоманией составляет 11,4 млн руб. в год.
Также Максим Решетников призвал полицейских тщательно расследовать и доводить до конца уголовные дела о мошенничестве с долевым строительством и о преднамеренном банкротстве. Врио губернатора отметил, что краевые власти организовали закупку 63 автомобилей для оснащения
Еще одно из приоритетных направлений сотрудничества — обоснованная миграционная политика. Сегодня ведется ремонт здания центра временного содержания иностранных граждан в Перми на улице Ласьвинской, 98. В бюджете на эти цели предусмотрено 29 млн руб. Срок окончания работ — 2018 год. Параллельно на соседнем участке идут проектные работы по строительству многофункционального миграционного центра Пермского края по выдаче трудовых патентов. Из бюджета на объект выделено 164,5 млн руб., центр должен заработать в следующем году. В то же время, от полиции ожидается усиление контроля над соблюдением законов всеми приезжающими иностранцами, подчеркнул Максим Решетников.