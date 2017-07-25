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11:09 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Новые проекты реализуют в границах ТОР «Хабаровск» и «Комсомольск»

Еще две компании стали резидентами территорий опережающего развития.

Источник: Reuters

В ТОР «Хабаровск» местная ИТ-компания «Айпитон» намерена разрабатывать программные продукты. Речь идет о разных сферах, например, обучение персонала, логистика, управление складом, производство, организация продаж, финансовой и бухгалтерской отчетности. Объем инвестиций в проект составит 23 млн рублей.
«Проект направлен на разработку программного обеспечения по автоматизации логистических бизнес-процессов, торговых компаний. Это автоматизация складов (WMS), автоматизация транспортных компаний (TMS), автоматизация торговых команд (системы мобильных продаж, системы обучения персонала и т. д.), автоматизация процесса обучения персонала. В ИТ-компании большую часть затрат занимает фонд оплаты труда. Крайне важно получить лучшие условия по налоговым отчислениям в рамках ТОР. Это позволяет реинвестировать в бизнес полученную экономию, тем самым, быстрее вывести ИТ-продукты на рынок для наших клиентов», — отметил генеральный директор компании «Айпитон» Владимир Контарев. В ТОР «Комсомольск» компания «Флагман» реализует вторую очередь по модернизации круглогодичного горно-лыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе.

Напомним, особый статус территория комплекса получила в мае этого года. Инвестор планирует развивать действующий горнолыжный курорт, сделав его к 2025 году одним из лучших на Дальнем Востоке. В планах также получить статус дальневосточной тренировочной базы национальной сборной по горным лыжам и сноубордингу в преддверии Зимних Олимпийских игр в Корее в 2018 году и Китае в 2022 году.

В июне губернатор Вячеслав Шпорт потребовал ускорить создание инфраструктуры на площадке «Холдоми».

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