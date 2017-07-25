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10:52 (мск), источник: Восток Медиа

Администрация Хабаровска попросит 100 миллионов у края на дороги

Деньги нужны для завершения ремонта городских магистралей.

На завершение строительства дорог в краевой столице нужно ещё 600 миллионов рублей, 100 миллионов городские власти намерены просить у краевых властей, которые также финансируют реконструкцию магистралей.

«К своему завершению близятся работы на улицах Донской, Новой, Автономной, Целинной, Сидоренко, Суворова. Все это — капитальные ремонты, на которые требуется около 600 миллионов рублей. Средства выделяются из городского и краевого бюджетов. Город выполняет свои финансовые обязательства вовремя, даже с опережением графика, а вот деньги из краевой казны поступают с задержкой. Нужно срочно урегулировать этот вопрос: нам требуется 100 миллионов рублей для формирования запаса песка, щебня и битума, ведь в августе-сентябре на всех этих трассах начнётся укладка дорожной одежды, которую нужно будет завершить к октябрю», — рассказал мэр Хабаровска Александр Соколов.

Сейчас на улице Донской в нормативное состояние приводят 2,5 километра дороги. Работы идут со значительным опережением графика и уже выполнены на 70 процентов. Дорожники практически полностью завершили капитальный ремонт моста через речку Черную: первые автомобили смогут проехать по нему уже в середине августа. В это же время дорожники начнут асфальтировать дорогу. Мэр города поручил строителям срочно заняться расчисткой и углублением русла реки.

«Русло должно быть чистым и выровненным — полностью рабочим, чтобы в период дождей и паводков мы не получили затопления моста и проезжей части», — заявил Александр Соколов.

Обратил внимание градоначальник и на загруженность трассы. Мэра беспокоит, что по Донской проходит много грузовиков, который быстро разобьёт новую дорогу. Александр Соколов поручил рассчитать максимальные нагрузки, которые сможет выдержать проезжая часть, и ограничить движение для некоторых категорий большегрузов по ней.

Осмотрел мэр и участок улицы Промывочной от Машинистов до Донской. Там убрали мешающие расширению дороги гаражи, с 27 июля рабочие приступят к ремонту магистрали. Открыть движение по ней должны к осени этого года.

Ремонт дорожного полотна проходит сейчас на улице Новой на участке от Автономной до Целинной. Мэр поручил строителям заострить внимание на обустройстве качественной дренажной системы, чтобы в период дождей и таяния снегов вода не подмыла дорожную подушку. В полном объёме магистраль будет готова под укладку асфальта к концу августа. А на улице Суворова в промзоне движение должны открыть к 20 октября, а к 1 декабря полностью завершить все благоустройство.

«В целом по всем этим объектам мы идём в графике. Наша задача — завершить их в текущем году. Это непросто: объем работ большой, но эти дороги очень важны, так как являются частью инфраструктуры ТОСЭРов. Для того чтобы повысить свою инвестиционную привлекательность, Хабаровску нужны хороши трассы, тогда инвестор придёт к нам и будет с удовольствием вести здесь свой бизнес. До наступления холодов нам предстоит привести в нормативное состояние 30 километров дорог, причём со всем сопутствующим благоустройством. Поэтому внимание к этим объектам будет оставаться постоянным и очень пристальным», — отметил мэр.

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