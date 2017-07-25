Администрация Владивостока приводит в порядок мост на Дальхимпроме

В администрации города Владивосток прокомментировали ремонт дороги, заблокировавший проезд по трассе Снеговая-Горностай. Как сообщили в беседе корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе муниципалитета, «мост находился в аварийном состоянии. Теперь здесь идет капитальный ремонт — в том числе меняются водопроливные трубы. По окончании ремонта дорога Снеговая-Горностай будет в хорошем техническом состоянии, что сделает движение по ней безопасным».