Администрация Владивостока приводит в порядок мост на Дальхимпроме
Ведется капремонт на участке дороги Снеговая-Горностай.
Источник:VLADNEWS
В администрации города Владивосток прокомментировали ремонт дороги, заблокировавший проезд по трассе Снеговая-Горностай. Как сообщили в беседе корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе муниципалитета, «мост находился в аварийном состоянии. Теперь здесь идет капитальный ремонт — в том числе меняются водопроливные трубы. По окончании ремонта дорога Снеговая-Горностай будет в хорошем техническом состоянии, что сделает движение по ней безопасным».
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