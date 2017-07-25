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10:51 (мск), источник: VLADNEWS

Администрация Владивостока приводит в порядок мост на Дальхимпроме

Ведется капремонт на участке дороги Снеговая-Горностай.

Источник: VLADNEWS

В администрации города Владивосток прокомментировали ремонт дороги, заблокировавший проезд по трассе Снеговая-Горностай. Как сообщили в беседе корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе муниципалитета, «мост находился в аварийном состоянии. Теперь здесь идет капитальный ремонт — в том числе меняются водопроливные трубы. По окончании ремонта дорога Снеговая-Горностай будет в хорошем техническом состоянии, что сделает движение по ней безопасным».

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