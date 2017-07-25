В осенне-зимний сезон туристы из Уфы смогут улететь в Индию, ОАЭ и Вьетнам
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В
Рейсы в ОАЭ планируются дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Самолет Boeing-737−800 будет отправляться из Уфы в 04.55 по местному времени.
На ГОА путешественники смогут улетать каждые 12 дней. Отправление в 22.50 на самолете Boeing-757−200, рассчитанном на 238 пассажиров.
Путешествие во Вьетнам организуется каждые 10−11 дней на Boeing-767−300.