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11:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В осенне-зимний сезон туристы из Уфы смогут улететь в Индию, ОАЭ и Вьетнам

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В осенне-зимний сезон 2017−2018 годов из Уфы туристы смогут улететь на ГОА, в Дубай и Нячанг. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе столичного авиаузла.

Источник: Башинформ

Рейсы в ОАЭ планируются дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Самолет Boeing-737−800 будет отправляться из Уфы в 04.55 по местному времени.

На ГОА путешественники смогут улетать каждые 12 дней. Отправление в 22.50 на самолете Boeing-757−200, рассчитанном на 238 пассажиров.

Путешествие во Вьетнам организуется каждые 10−11 дней на Boeing-767−300.

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