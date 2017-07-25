В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом, предусматривают минимальный вес ручной клади в пять килограммов.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом, предусматривают минимальный вес ручной клади в пять килограммов.
При этом из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.
Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.
«Вес ручной клади не может быть менее, чем пять килограммов на одного пассажира», — говорится в предложенных Минтрансом изменениях в авиационные правила.
Также приводится перечень вещей, которые пассажир может взять с собой на борт помимо ручной клади без дополнительной платы. В нем остались дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка. Однако зонты, трости, верхняя одежда, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера и портативный компьютер теперь в этот список не входят.