В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным

Источник: AP 2017

При этом из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

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Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.

«Вес ручной клади не может быть менее, чем пять килограммов на одного пассажира», — говорится в предложенных Минтрансом изменениях в авиационные правила.