Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
На главу ВЦИОМа подали в суд за рассуждения о «2% дерьма»
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
"Адская ночь": в Украине о гибели целого отряда солдат в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Политические битвы
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
11:31 (мск), источник: РИА Новости

В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом, предусматривают минимальный вес ручной клади в пять килограммов.

Источник: AP 2017

При этом из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

Читайте также
«Победа» будет внепланово сажать самолет при обнаружении курильщиков на борту

Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.

«Вес ручной клади не может быть менее, чем пять килограммов на одного пассажира», — говорится в предложенных Минтрансом изменениях в авиационные правила.

Также приводится перечень вещей, которые пассажир может взять с собой на борт помимо ручной клади без дополнительной платы. В нем остались дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка. Однако зонты, трости, верхняя одежда, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера и портативный компьютер теперь в этот список не входят.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Раскол на Западе: Евросоюз готовит ответ на санкции США против России
Что делегация госдепа США обнаружила в Донбассе
Раскол на Западе: Евросоюз готовит ответ на санкции США против России
Банк «Югра» подал иск о признании решений ЦБ незаконными
Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши
СМИ сообщили о наращивании сил Китая на границе с КНДР
Российские регионы определились с размером курортного сбора
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
КХЛ отстранила Зарипова от участия в чемпионате на два года Дисциплинарный комитет IIHF ранее рассмотрел «дело Зарипова» и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь