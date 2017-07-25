Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Стало известно о повышении пенсии для работающих пенсионеров
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Фото взрослых дочек Агутина произвело фурор в Сети
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову пришлось бежать из России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
СМИ: В Киеве сказали о потерях ВСУ после "адской" ночи в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12:34 (мск), источник: ТАСС

Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей

В общей сложности в стране 43 млн пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Работающие пенсионеры в августе получат пенсии с учетом перерасчета за работу в 2016 году, максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов, сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Читайте также
Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров

«В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей», — сообщили в ведомстве.

В ПФР сообщили, что в общей сложности в стране 43 млн пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, добавили в ПФР. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

Комментарии
5
Анатолий Н.
Не понял, прибавят 22 000 рублей????
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ольга Лысенко
Огромные пенсии депутатов Государственной думы возмутили адвоката Юрия Качана, который обратился с иском в суд и требует разъяснить, почему депутаты находятся в привилегированном положении по отношению к остальным пенсионерам, которые «влачат полунищенское существование». Мещанский суд Москвы рассмотрит исковое заявление 31 июля.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Костенко
Королевский подарок...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
ФХР окажет поддержку дисквалифицированному за допинг Зарипову
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
Банк «Югра» подал иск о признании решений ЦБ незаконными
Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь