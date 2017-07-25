В Кизеловском угольном бассейне построят восемь ФАПов

Напомним, повышение доступности медпомощи — поручение врио губернатора Пермского края. В регионе проводится модернизация системы здравоохранения: это и ликвидация кадрового дефицита за счет целевого обучения и проект «Выездная поликлиника», и финансовое оздоровление учреждений, «перезагрузка» поликлиник и приведение больниц в нормативное состояние.

Расширяемая сейчас сеть ФАПов частично сможет компенсировать функции поликлиник и больниц. В ФАПе не только ведет прием фельдшер, но проводят выездные консультации врачи. Всего на территории края до 2022 года будет построено 42 ФАПа, 28 новых возведут взамен существующих. В территориях КУБа будет построено 8 модульных ФАПов.