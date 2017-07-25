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11:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Кизеловском угольном бассейне построят восемь ФАПов

ПЕРМЬ, 25 июля, ФедералПресс. В Кизеловском угольном бассейне идет работа по повышению доступности медицинской помощи. До конца года будет построено восемь ФАПов, сообщает пресс-служба губернатора Прикамья.

Напомним, повышение доступности медпомощи — поручение врио губернатора Пермского края. В регионе проводится модернизация системы здравоохранения: это и ликвидация кадрового дефицита за счет целевого обучения и проект «Выездная поликлиника», и финансовое оздоровление учреждений, «перезагрузка» поликлиник и приведение больниц в нормативное состояние.

Расширяемая сейчас сеть ФАПов частично сможет компенсировать функции поликлиник и больниц. В ФАПе не только ведет прием фельдшер, но проводят выездные консультации врачи. Всего на территории края до 2022 года будет построено 42 ФАПа, 28 новых возведут взамен существующих. В территориях КУБа будет построено 8 модульных ФАПов.

В сентябре пункты будут обеспечены высокоскоростным доступом в интернет. Это позволит получать удаленные консультации профильных медицинских специалистов.

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