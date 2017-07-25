Эксперты ждут девальвацию тенге к концу года
Свой прогноз озвучил руководитель группы аналитиков ГК Tele Trade Central Asia Сергей Полыгалов.
Свой прогноз озвучил руководитель группы аналитиков ГК Tele Trade Central Asia Сергей Полыгалов.
Сергей Полыгалов.
Во вторник, 25 июля, в Алматы прошла конференция на тему «СНГ — 25 лет: общие
— После завершения ЭКСПО в Астане, предполагаю, национальная валюта Казахстана девальвирует. К концу года курс может быть равен 420−450 тенге за $1. Стабильность тенге, которую мы наблюдаем сейчас, обусловлена