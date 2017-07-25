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11:31 (мск), источник: Forbes.kz

Эксперты ждут девальвацию тенге к концу года

Свой прогноз озвучил руководитель группы аналитиков ГК Tele Trade Central Asia Сергей Полыгалов.

Источник: Forbes.kz

Сергей Полыгалов.

Во вторник, 25 июля, в Алматы прошла конференция на тему «СНГ — 25 лет: общие финансово-экономические итоги и перспективы развития Казахстана и России». Во время мероприятия руководитель группы аналитиков ГК Tele Trade Central Asia Сергей Полыгалов озвучил свой прогноз по курсу тенге к доллару.

— После завершения ЭКСПО в Астане, предполагаю, национальная валюта Казахстана девальвирует. К концу года курс может быть равен 420−450 тенге за $1. Стабильность тенге, которую мы наблюдаем сейчас, обусловлена политико-экономическим фактором. В Астане проходит ЭКСПО, и будоражить иностранных инвесторов смысла нет, — высказал мнение спикер.

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