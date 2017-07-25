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11:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Застройщиков «Ярослава» и «Изумрудной долины» заподозрили в обмане дольщиков

Материалы проверки были переданы в полицию.

Источник: Reuters

Красноярские строительные компании «КрасЗападСибСтрой» и «ЭкоПром» подозреваются в нецелевом расходовании средств инвесторов. Решается вопрос о привлечении застройщиков к уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре.

ООО «КрасЗападСибСтрой» занимается строительством жилого комплекса «Изумрудная долина» в микрорайоне Бугач. Согласно открытым источникам, работы на объекте должны были завершиться во втором квартале 2017 года. Инвесторам предлагалось купить квартиры в 17-этажных монолитно-кирпичных домах.

С прошлого года застройщик попал под проверку прокуратуры. Выявлена разница между привлеченными и использованными деньгами дольщиков. Застройщик израсходовал по своему усмотрению 88,1 млн руб., говорится в отчете прокуратуры (документы публикует на своей странице в социальной сети Facebook депутат Закосбрания Александр Глисков).

Материалы проверки были переданы в полицию. Однако 30 июня 2017 года там отказали в возбуждении уголовного дела «в связи с отстутствием состава преступления». Однако прокуратура настояла на повторной проверке.

Генеральным директором ООО «КрасЗападСибСтрой», по данным прокуратуры, является И. И. Юсифов. Компания была основана в июле 2004 года, занимается строительством и ремонтом промышленных и гражданских объектов. В числе других проектов компании указывается жилой комплекс «Седьмое небо» в Сосновоборске.

Похожая ситуация сложись и с ЖК «Ярослав» застройщика ООО «ЭкоПром». По данным стройнадзора, там разница составила 41,8 млн руб.

Строительство жилого комплекса ведется в 6-м мкр. жилого массива Солнечный. Комплекс должен состоять из трех одно-секционных двадцатиэтажных домов со встроенным нежилыми помещениями на цоколе и первом этаже, а также с инженерным обеспечением. Два дома должны были построить во втором квартале 2017 года, еще одну высотку — в третьем.

Компания имеет задолженность перед бюджетом Красноярска по арендной плате на сумму 114 млн рублей. В связи с этим на объекты долевого строительства был наложен арест. При этом речи о признании компании «Эко Пром» банкротом пока не идет.

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