Уральская картографическая фабрика задолжала сотрудникам 5,9 миллиона. Возбуждено дело

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с января 2016 года по июнь 2017 года предприятие, производящее глобусы и картографическую продукцию, задолжало сотрудникам более 5,9 млн рублей. В январе в отношении фабрики была введена процедура наблюдения.

«24 июля 2017 года, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации)… Благодаря принимаемым мерам со стороны прокуратуры в настоящее время идет частичное погашение задолженности за счет поступления арендных платежей (с апреля по июль 2017 года погашена задолженность на сумму около 600 тысяч рублей)», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как установила прокуратура, в апреле предприятие заключило договор аренды нежилых помещений по улице Красноармейской. Однако вырученные деньги минуя расчетный счет предприятия, поступали в кассу предприятия и частично расходовались не на выплату заработной платы работникам, а на ремонт и содержание зданий.